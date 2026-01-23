동계올림픽 앞두고 김연경 유튜브 채널 출연 운동·결혼생활 등 은퇴 후 삶 솔직하게 풀어내

[헤럴드경제=나은정 기자] ‘배구 여제’ 김연경과 ‘피겨 여왕’ 김연아 두 레전드가 마침내 한자리에서 만났다.

지난 22일 김연경 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’에는 김연아가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 둘의 만남은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 앞두고 김연경이 보낸 러브콜에 김연아가 화답하면서 성사됐다.

은퇴 후 방송이나 유튜브 출연에 소극적이었던 김연아는 김연경의 초청을 수락한 데 대해 “워낙 어렸을 때부터 노출이 많다 보니까 부담이 됐다”면서도 “선배님이 불러주셔서 나오는 게 예의라고 생각했다”고 밝혔다. 김연경은 현재 127만명 구독자를 보유하고 있다.

두 사람은 모두 한국 스포츠의 상징적인 존재지만, 개인적으로는 이번이 첫 만남이다. 김연아는 2014년 소치 동계 올림픽에서 은메달을 따고 은퇴했고, 김연경 역시 2021년 열린 2020 도쿄 올림픽 4강 진출을 끝으로 국가대표에서 물러났다. 동계·하계 종목의 차이로 국가대표 시절에도 선수촌에서 마주칠 기회가 없었다고 한다.

영상에서 김연아는 은퇴 후의 삶과 심경을 40여분간 솔직하게 털어놨다. 김연아는 “은퇴한 지 벌써 10년이 훌쩍 넘었다”며 “선수 시절에는 쉴 때도 늘 운동에 대한 걱정과 근심이 항상 있었는데, 이제는 그런 부담 없이 편안히 쉴 수 있다는 게 가장 크다”고 말했다.

이에 김연경이 “‘은퇴하면 운동 안 해야지’라고 생각하지 않으냐”고 묻자 김연아는 “저는 그 생각을 실천하고 있다. 건강을 위해서 해야겠다는 생각은 하는데 몸이 안 따라준다. 아예 (운동을) 안 하는 것 같다”고 말해 놀라움을 안겼다. 그러면서 “어쩔 수 없이 관리는 해야 해서 먹는 것으로 조절하는 것 같다”며 “다행히 (살이) 찌는 체질이 아니다”라고 덧붙였다.

김연아는 김연경이 은퇴 후 야식과 음주로 인해 고지혈증과 간 수치가 높아졌다면서 “운동을 안 하면 찌부둥하다”고 하자, “저는 찌뿌둥하니까 더 그냥 아무것도 안 하고 싶다”고 답해 웃음을 자아냈다.

김연아는 2022년 결혼한 성악가 고우림과의 일상도 거리낌없이 풀어놨다. 김연아는 “저희 둘 다 특별한 걸 해야 하는 성격은 아니라서 밥 먹고 커피 마시고 맛집을 다니며 소소하게 시간을 보낸다”고 했다.

종목을 넘나든 대화도 이어졌다. 김연경은 “김연아가 배구를 했으면 세터가 잘 어울렸을 것 같다”고 말했고, 김연아는 “언니가 피겨를 했으면 멋졌을 것”이라며 웃어보였다.

라이벌이었던 일본의 아사다 마오와의 관계를 묻는 질문에 김연아는 “친하다고 하기에는 좀 그렇다”며 “경기 가면 상대팀이랑 대화 안 하지 않느냐. 저는 개인 종목이라 더 철저해서 인사 정도만 했다. 한일전에 예민하다 보니 더 관심을 많이 받았던 것 같다. 너무 비교되다 보니 가까워질 시간도 없었고 더 친해질 수 없는 상황이었다“”고 설명했다.

영상 말미에 김연경은 “동계 올림픽이 열리는지 모르는 사람들이 많고, 관심도도 많이 떨어져 있다”며 김연아를 초청한 이유를 설명했고, 이에 김연아는 “옛날에는 스타 선수가 많지 않아서 메달을 따는 선수가 한 명 나오면 더 주목받았던 것 같다”며 시대 변화를 되돌아봤다.

김연아는 “2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 많은 관심을 부탁드린다”며 “다양한 종목에 훌륭한 선수들이 많으니까 꼭 응원과 관심 부탁드린다. 선수들 파이팅”이라고 응원의 메시지를 전했다.