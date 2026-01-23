[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 올해 모두 112억원을 들여 지역교통안전환경 개선사업을 추진한다고 23일 밝혔다.

이 사업은 교통사고 잦은 곳 개선, 회전교차로 설치, 어린이·노인보호구역 개선, 안전한 보행환경 조성 등 5개 분야로 나눠 추진된다.

대상은 교통사고 잦은 곳 개선은 같은 장소에서 연간 5건 이상의 인명피해 교통사고고 발생한 지역이다.

한국도로교통공단 교통사고 분석시스템을 활용해 사고 유형을 분석하고 대구경찰청 등 관계기관과 협의해 대상지를 선정했다.

또 본리네거리, 고성네거리 등 30곳에 30억원을 들여 교차로 구조를 개선하고 차로 선형 조정 등 교통시설을 정비해 사고 위험을 낮출 계획이다.

대구초와 한샘초 등 40곳에 65억원을 들여 어린이 보호구역을 조정하고 과속방지턱·방호울타리·미끄럼방지포장 등 안전시설도 확충해 어린이 교통사고 예방 실효성을 높일 예정이다

어르신 교통사고 예방을 위해 서구노인복지관, 성동노인복지관 주변 등 8곳에 3억원을 투입해 교통안전시설을 정비한다.

각산동 등 2곳에는 8억원을 들여 회전교차로를 설치하고 지역별 수요를 반영해 보행자 중심 안전시설을 설치해 쾌적한 보행환경을 만든다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “교통안전에 위해가 되는 위험 요소를 선제적으로 파악하고 교통환경 개선사업을 지속적으로 추진해 교통사고 방지와 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.