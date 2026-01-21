안테나 일체형 텔레매틱스 설루션 개발 고정밀 지도 서비스·자율주행 등 활용 돌출 안테나를 통합해 디자인 우수

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대모비스가 차량용 5G 무선통신이 가능한 내장형 텔레매틱스 제품 개발에 나선다. 이를 통해 차량 원격제어, 실시간 교통 정보, 무선 업데이트(OTA) 등 다양한 인포테인먼트 서비스를 제공하는 차세대 텔레매틱스 서비스 대중화를 선도하겠다는 구상이다.

21일 현대모비스는 모빌리티 분야 전장 사업 강화를 위해 5G 무선통신 기반 안테나 일체형 텔레매틱스 설루션(MTCU)을 개발한다고 밝혔다. MTCU는 5G 통신을 기반으로 하는 텔레매틱스 설루션이다. 텔레매틱스는 자동차에 정보통신기술을 접목해 운전 경로 안내, 사고 및 도난 감지, 원격 제어 등 기능을 제공하는 운전자 편의 기술이다.

자동차를 스마트폰처럼 다루고 싶어 하거나 차별화된 이동 경험을 원하는 사용자가 늘면서 텔레매틱스 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 글로벌 텔레매틱스 제어기 시장은 올해 6400만대 규모에서 오는 2030년 7700만대 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상된다.

특히, 이동통신 세대가 4G에서 5G로 넘어가면서 모빌리티 분야에서도 고사양, 다기능 텔레매틱스 기술 경쟁이 치열해지고 있다. 현재 전 세계 대부분의 차량용 텔레매틱스 기능은 4G 이동 통신 기반으로 작동하고 있으며, 현대모비스도 현재 4G 기반의 텔레매틱스 제품을 양산 공급 중이다.

현대모비스가 개발하는 5G 기반 차세대 텔레매틱스 기술은 글로벌 완성차 업체들이 커넥티드카 서비스 고도화를 위해 양산 적용을 준비하고 있는 차세대 기술이다. 5G 기반 텔레매틱스 기술을 활용하면 고정밀지도 서비스, 자율주행 원격제어, 초고화질 스트리밍 등 새로운 서비스가 가능하다. 5G 통신 기반 제어 설루션은 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전환 움직임에 대응하는 데도 필수적으로 요구된다.

특히 현대모비스가 개발하는 설루션은 차량 밖으로 돌출된 형태의 안테나를 없애고, 내장형 제어기에 안테나 기능을 통합한 제품으로 차량 디자인 면에서도 장점이 있다. 현대모비스는 이미 갖추고 있는 차량용 텔레매틱스 시스템 개발 역량과 대규모 양산 경험에 통신 기술을 접목해 글로벌 시장에서 수주 경쟁력을 강화할 방침이다. 현대모비스는 기술 조기 확보를 위해 국내 에이엠(AM) 등 다양한 이동통신 모뎀(데이터 송·수신 및 신호 변환 장치) 전문사와 사업 협력을 진행하고 있다.

현대모비스는 이번에 개발한 제품을 이번 달 미국에서 개최된 CES 2026에 전시해 글로벌 고객사 대상 프로모션도 진행했다. 현대모비스는 CES를 글로벌 고객사 대상 영업 접점으로 적극 활용하고 있으며, 특히 고객사 요청 사항을 미리 확인하고 영업 전용 공간을 마련해 타겟 고객에 대한 현지 밀착형 마케팅 활동을 지속해서 강화하고 있다.

정수경 현대모비스 전장BU장(부사장)은 “차세대 커넥티드카 서비스 분야 빠른 시장 진입을 위해 올해 상반기까지 제품 개발을 완료하고, 글로벌 시장에서 시장 주도권을 확보해 나가겠다”고 말했다.