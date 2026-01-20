AI·로보틱스·모빌리티 등 글로벌 혁신 트렌드 공유 중소기업 전략 지원

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국무역협회는 서울 강남구 삼성동 코엑스 스타트업브랜치에서 중소 수출기업과 스타트업을 대상으로 한 ‘CES 2026 디브리핑’을 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES 2026에 직접 참석하지 못한 기업들을 위해 인공지능(AI), 로보틱스, 모빌리티 등 주요 첨단기술의 현장 동향과 글로벌 산업 트렌드를 공유하고, 신사업 전략 수립을 지원하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 중소기업과 스타트업 임직원 등 약 100여 명이 참석했다.

디브리핑은 ▷CES 2026 한눈에 보기 ▷주요 산업 글로벌 트렌드 ▷혁신기업의 눈으로 본 CES 2026 등 총 3개 세션으로 구성됐다. AI를 중심으로 로보틱스와 모빌리티 등 산업 간 융합이 가속화되고 있는 CES 2026의 핵심 흐름과 함께, 전문가들의 분석과 시사점이 공유됐다.

발표에 나선 김태환 한국딜로이트 자동차·소비자부문 전무는 “CES는 단순히 첨단 기술을 나열하는 전시를 넘어, 기술이 실제 산업과 사회에서 어떻게 활용되는지를 보여주는 생태계 중심 플랫폼으로 진화하고 있다”고 평가했다. 이어 “모빌리티 경쟁의 중심이 자율주행에서 로보틱스로 이동하고 있으며, 전력·제조·도시 인프라 전반에서 디지털 전환이 빠르게 진행되고 있다”고 설명했다.

CES 2026 혁신상 심사위원으로 참여한 손재권 더밀크 대표는 AI와 로보틱스 분야의 최신 트렌드를 소개하며 “AI가 모든 산업의 기반 운영체제로 자리 잡은 만큼, 우리나라의 강점인 제조 역량과 결합해 피지컬 AI 분야의 핵심 기술을 선점해야 한다”고 강조했다. 정구민 국민대 교수는 “모빌리티는 자동차를 넘어 중장비, 건설기계, 선박, 도심항공교통(UAM) 등으로 확장되고 있으며, AI·로봇과 결합한 미래 산업 플랫폼으로 진화하고 있다”고 진단했다.

마지막 세션에서는 헬스케어 스타트업 웰트의 강성지 대표가 혁신기업 관점에서 본 CES 참관 인사이트를 공유했다. 강 대표는 “미국의 기술 패권과 중국의 급성장이 공존하는 환경 속에서, 기업의 규모와 현실을 고려한 균형 있는 AI 전환 전략이 필요하다”고 말했다.

행사에 참석한 AI 기반 탄소 플랫폼 기업 후시파트너스의 심건호 부대표는 “CES 현장을 직접 방문하지 못했지만, 분야별 전문가들의 분석과 인사이트를 통해 글로벌 기술 흐름을 입체적으로 이해할 수 있었다”며 “AI를 활용한 탄소배출량 측정과 배출권 수익화 등 자사 사업모델 고도화에 실질적인 도움이 됐다”고 말했다.

정희철 한국무역협회 해외마케팅본부장은 “CES는 세계 최고 수준의 혁신 기술이 집약되는 무대로, 향후 글로벌 산업 흐름을 가늠할 수 있는 중요한 전시회”라며 “무역협회는 매년 CES 디브리핑을 통해 최신 기술 동향을 신속히 전달하고, 우리 기업의 미래 전략 수립과 해외 진출 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.