상임위 일정 올스톱…소장파 단식장 방문 쌍특검 수용 주장, 張에 힘실어주기 관측

‘쌍특검’(통일교·공천헌금) 수용을 요구하며 시작된 장동혁 국민의힘 대표 단식이 6일째를 맞았다. 국민의힘은 국회 상임위원회 일정을 전면 중단하고 당력을 집중하며 ‘장동혁 중심 원팀’을 강조하고 나섰다.

장 대표는 20일 오전 국회에서 기자들과 만나 “목숨을 걸고 극단적인 방법까지 동원해 하루하루 민주당에 답을 요구하고 있는데 민주당이 답을 하지 않으면 국민께는 그 자체가 자백일 것”이라고 밝혔다.

그는 “많은 사람이 이렇게 목소리를 내는 것은 꽃을 피우는 과정”이라며 “그 말은 곧 봄이 다가오고 있다는 것”이라고 말했다.

단식 6일째에 접어들며 장 대표는 눈에 띄게 쇠약해진 모습이다. 당내에서는 언제 단식이 중단돼도 이상하지 않다는 전망이 나온다. 장 대표 측 인사는 “장 대표 상태가 많이 안 좋다”며 “그럼에도 단식을 이어가려는 의지가 상당하다”고 전했다.

국민의힘은 장 대표 단식이 끝날 때까지 상임위를 중단하는 등 당 차원 지원사격에 나선다. 이날 오전에는 청와대 사랑채 앞 분수대에서 쌍특검 촉구 규탄대회도 열었다.

송언석 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 홍익표 신임 청와대 정무수석을 향해 “임명 후 첫 행보는 장 대표 단식 농성장 방문이어야 할 것”이라며 “그리고 청와대로 돌아가 이재명 대통령에게 쌍특검 수용과 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회를 건의해야 할 것”이라고 촉구했다.

정희용 사무총장도 “민주당은 정치적 유불리를 앞세울 것이 아니라 조건 없는 특검 수용으로 진실 앞에 당당히 나서야 할 것”이라며 “우리는 국민과 함께 장 대표를 중심으로 끝까지 책임을 묻겠다”고 강조했다.

이런 가운데 유승민 전 의원이 이날 장 대표 단식현장을 찾아 눈길을 끌었다.

유 전 의원은 취재진과 만나 “지금 우리 당이 가장 성실하게 해야 할 일은 국민 신뢰와 지지를 받아 보수를 재건하는 것”이라며 “일부 문제에 있어 서로 생각이 다르더라도 국민이 신뢰할 수 있는 보수로 어떻게 거듭날 수 있는가를 머리 맞대고 해결책을 찾아야 할 때”라고 밝혔다.

이어 “그런 점에서 우리 당 누구도 이견이 있을 수 없다고 생각한다. 우리가 국민 신뢰와 지지를 회복해야 이 정권의 실정과 폭주를 막아내고 국민에게 희망을 드릴 수 있는 대안으로 설 수 있다”며 “우리 당이 위기에 있을 때 전부 다 하나가 돼 보수 재건의 길을, 해결책을 찾았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

당내 소장파 의원 모임 ‘대안과 미래’도 격려차 장 대표를 방문했다. 앞서 대안과 미래 소속 이성권 의원은 “이재명 정권과 민주당의 무도한 국정운영에 맞서 싸우는 장 대표의 단식을 적극적으로 지지하고 투쟁에 함께하겠다”며 “지금 국민의힘에 필요한 것은 당의 통합이다. 당 통합을 저해하는 어떠한 언행도 중단돼야 한다”고 밝혔다.

