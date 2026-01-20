어린이 대상 쿠킹클래스 등도 운영

[헤럴드경제=김진 기자] 갤러리아백화점은 오는 23일부터 ‘2026년 문화센터 봄학기’ 회원을 모집한다고 20일 밝혔다.

봄 학기는 올해 주목할 만한 이슈와 시즌 트렌드를 반영한 5가지 테마를 바탕으로 강좌를 구성했다. 타임월드∙광교∙센터시티∙진주점에서 운영된다. 접수 마감은 2월 28일이다. 수강 기간은 3월 3일부터 5월 말까지다.

대표 강좌는 건축 테마 강좌다. 세계적인 건축가 ‘안토니 가우디’의 서거 100주년을 맞이해 가우디의 건축 세계를 비롯한 건축의 매력을 느낄 수 있도록 했다. 인공지능(AI) 등 디지털 도구 활용과 콘텐츠 제작을 배울 수 있는 강좌도 있다.

봄을 주제로 한 취미∙뷰티 강좌와 제철 식재료를 활용한 요리 강좌도 준비했다. 달리기∙골프 등 건강 관리에 도움이 되는 강좌도 선보인다.

어린이 대상 강좌도 있다. 지난해 11월부터 올해 1월까지 천안 센터시티에서 월 1회 열린 ‘데스파파예 키즈 영어 쿠킹클래스’는 전 강좌가 매진된 바 있다.

한화갤러리아 관계자는 “다양한 연령대의 선호와 트렌드를 반영한 콘텐츠들을 준비했다”며 “앞으로도 고객들이 관심을 갖고 참여할 만한 유익한 강좌들을 선보이겠다”고 말했다.