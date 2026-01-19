[헤럴드경제=함영훈 기자] 홍콩관광청은 19일부터 마카오를 방문하는 한국인 여행객을 대상으로 홍콩행 페리 티켓을 무료로 제공한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 마카오와 홍콩 간 이동을 하나의 여행으로 자연스럽게 이어갈 수 있도록 기획됐다.

오는 3월 31일까지 유효한 한국 여권과 홍콩 방문 전 7일 이내 마카오 입국 탑승권(비행기)을 소지한 한국 국적 여행객을 대상으로, 마카오에서 홍콩으로 이동하는 이코노미 클래스 페리 티켓 1매를 선착순으로 무료 제공한다.

무료 페리 티켓은 홍콩–마카오 노선을 운항하는 터보젯(TurboJET)을 통해 신청 가능하며, 재고 소진 시 조기 종료된다.

홍콩과 마카오는 페리를 통해 가장 간편하게 오갈 수 있는 도시다. 페리 이동 시간은 약 1시간 내외로, 항해 중 홍콩 도심과 빅토리아 하버 일대가 시야에 들어오며 도시의 풍경을 자연스럽게 마주하게 된다. 바다 위에서 바라보는 홍콩의 스카이라인은 홍콩 여행의 시작을 알리는 장면으로 자주 언급된다.

페리가 도착하는 홍콩-마카오 페리 터미널이 자리한 셩완(Sheung Wan)은 전통과 현대가 공존하는 지역으로, 골목마다 로컬 문화와 트렌디한 감성이 어우러진 관광지이다.

감각적인 카페와 편집숍이 모여 있는 포호이스트리트(PoHo), 할리우드 로드를 따라 이어지는 갤러리와 앤티크 숍은 셩완을 대표하는 명소다. 인근에는 홍콩에서 가장 오래된 도교 사원인 만모사원(Man Mo Temple), 홍콩을 대표하는 디자인·크리에이티브 허브 PMQ 등 주요 관광 스폿도 자리해 있어 함께 둘러보기 좋다.

또한 1~3월은 설 명절, 홍콩 아트 페스티벌, 아트 바젤 홍콩 등 대형 문화 행사가 이어지는 시즌으로, 도시 전반에 활기가 더해져 온화한 날씨 덕분에 도보로 홍콩을 즐기기에 가장 좋은 시기로 꼽힌다.

프로모션이 진행되는 연초 홍콩은 아웃도어 활동을 즐기기에도 적합한 시기다. 홍콩섬 남동부에 위치한 ‘드래곤스 백(Dragon’s Back)’은 아시아 타임지가 선정한 ‘아시아 최고 트레킹 코스’ 중 하나로 꼽히는 대표적인 하이킹 명소로, 트레킹을 하며 ‘섹오 해변(Shek O Beach)’과 남중국해의 해안 절경을 함께 감상할 수 있다.

이와 함께 홍콩 인근 섬을 둘러보는 ‘아일랜드 호핑(Island Hopping)’ 역시 연초에 즐기기 좋은 아웃도어 일정으로 꼽힌다. 여유로운 분위기의 ‘라마섬’은 가벼운 하이킹 코스와 해산물 레스토랑으로 잘 알려져 있으며, 수상 가옥이 늘어선 전통 어촌 마을 ‘타이오’에서는 홍콩의 옛 정취를 엿볼 수 있다. 전통 간식과 해산물 요리로 유명한 ‘청차우’는 당일치기 여행지로 꾸준한 인기를 얻고 있다.[자료 및 취재도움:홍콩관광청]