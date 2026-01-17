[헤럴드경제=고승희 기자] K-팝과 K-컬처를 알린 문화대사인 그룹 방탄소년단(BTS)이 이번엔 한국 고유 문화를 앨범 전면으로 가져왔다. 전 세계 언론은 방탄소년단의 새 앨범 제목에 이러한 의미를 부여했다.

17일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 컴백한다.

지난 16일 앨범명이 공개되자, 해외 주요 언론은 이러한 소식을 일제히 전하며 ‘아리랑’의 의미와 메시지를 심도깊게 해석했다.

미국 매체 포브스(Forbes)는 “방탄소년단은 한국적 정체성을 음악의 중심에 두어왔다. ‘아리랑’이라는 앨범명은 공백기 이후 이들이 다시 뿌리로 돌아왔음을 상징한다”며 “한국과 글로벌 음악팬을 꾸준히 연결해 온 방탄소년단에게 ‘아리랑’은 고향으로의 귀환이자 한국 문화를 세계에 알리겠다는 사명의 연장선”이라고 봤다.

또한 한국의 민요인 ‘아리랑’은 수백 년 동안 불려왔고 누구나 가사를 더하고 변주할 수 있는 ‘열린 노래’라는 점에 주목했다. ‘아리랑’에 내포된 인간의 창의성, 공감, 표현의 자유를 언급하면서 이는 방탄소년단의 예술적 철학과 맞닿아 있다는 분석도 내놨다.

미국 패션 매거진 로피시엘 USA(L’Officiel USA)는 “유네스코에 따르면 ‘아리랑’은 최소 600년 이상의 역사를 지닌 한국 민요다. ‘아리랑’이라는 단어에 단일한 정의는 없지만 이 노래는 창의성, 자유, 공감, 희망 같은 보편적인 감정과 연결돼 왔다”라며 곡에 대해 설명했다. 또 ‘재회’를 ‘아리랑’의 주요 테마라 소개하면서 “팬들은 이를 공백기를 지나 다시 만나는 서사로 해석하고 있다”라고 보도했다.

미국 음악 전문 매체 컨시퀀스(Consequence)는 “‘아리랑’은 한국에서 사랑받는 민요의 제목으로 한국 문화와 정체성의 핵심 상징으로 여겨진다”며 “이 노래의 가사는 이별, 그리움 그리고 재회를 바라는 마음을 주제로 한다. 이는 약 4년 만에 발매하는 방탄소년단의 신보명으로 잘 어울리는 선택이다”라고 말했다.

방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’은 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬 앨범으로 총 14곡이 수록된다. 그룹은 신보 발매 이후 4월 9일부터 고양을 시작으로 대규모 월드투어에 돌입한다.