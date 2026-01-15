2026년 주요업무보고 개최 시설효율·안전·경영시스템·고객만족 4대 방향 제시

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천환경공단은 2026년을 ‘인천 환경의 미래를 책임지고 선도하는 인천환경공단’을 비전으로 설정하고 시설공정 효율화·안전사고 ‘Zero’·경영시스템 극대화·고객만족도 달성을 4대 경영 목표로 제시했다.

공단은 15일 유정복 인천시장이 참석한 신년 업무보고를 통해 2026년 생활폐기물 직매립 금지 시행 대응을 위해 ‘직매립 금지 비상상황반(5개반 24명)’을 운영하고 연간 25만t 규모의 폐기물을 처리할 계획이다.

특히 전국 최초로 소각재를 100% 재활용 하는 체계를 구축해 ‘매립 제로화’를 실현하고 이를 통해 연간 36억원의 예산 절감 효과를 낼 예정이다.

또 소각열 공급을 확대해 연간 120억원의 수익을 창출하는 등 시설 운영 효율과 경영 성과를 동시에 높일 계획이다.

수질 관리는 방류 수질 목표를 기존보다 28% 강화하고 하루 8만t 규모의 유지·친수 용수를 공급해 물 자원 순환 체계를 고도화한다.

현장 안전관리 강화를 위해 안전 전담 인력을 4명에서 10명으로 기존 대비 2.5배 규모로 확대하고 안전보건 업무를 총괄하는 부서장 직급을 2급에서 1급으로 상향해 조직의 책임과 위상을 강화한다.

또한 안전보건 분야 전산화 시스템을 구축해 위험 요인을 체계적으로 관리하고 격년 주기의 전문 안전보건진단 컨설팅을 통해 노후 시설개선과 선제적 안전 대응 체계도 마련한다.

이와 함께 CEO 직속의‘첨단 안전기술 혁신 TF(ASET)’를 본격 가동해 고위험 작업 현장에는 AI 로봇과 자율주행 순찰 로봇을 투입하는 등 작업 환경의 무인화를 단계적으로 추진할 계획이다.

공단은 차세대 ERP 시스템‘에리카(ERICA)’구축을 통한 행정 업무 자동화와 디지털 전환도 가속화한다.

이를 통해 내부 업무 효율을 높이는 동시에 데이터 기반의 체계적인 경영 관리가 가능해질 것으로 기대하고 있다.

또 실시간 환경 데이터 공개 서비스인‘에코넷(EcoNet)’을 통해 운영 데이터 4940개 항목을 시민에게 투명하게 공개하고 있다.

이밖에 주민편익시설 이용객 23만명 달성을 목표로 시설 운영의 질을 높이고 시민 이용 편의를 지속적으로 개선해 나간다.

초·중등 개정 교육과정에 맞춘 학습 지도서를 개발해 현장 교육에 적용하는‘찾아가는 환경교육’을 연중 운영하며, 미래 세대와의 소통을 강화한다.

유정복 시장은“수도권매립지 생활폐기물 직매립 금지 시행과 기후위기 대응 등으로 환경 정책과 행정 여건이 빠르게 변화하는 가운데 시민이 일상에서 체감하는 환경서비스 전반에 대한 기대 또한 높아지고 있다”며“무엇보다 환경시설 현장의 안전은 기본 책무인 만큼 중대사고 예방과 안전관리 강화에 각별히 힘써 달라”고 당부했다.