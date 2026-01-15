코스피 상승에 출시 45일만에 목표 이뤄 성장주도 코리아 펀드는 33.87％ 성과

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH아문디자산운용은 ‘성장 코리아 목표전환형 펀드’가 지난 12일 목표 수익률 7％를 달성했다고 15일 밝혔다.

성장 코리아 목표전환형 펀드는 대한민국 성장을 주도하는 핵심 업종을 선별해 자산의 50％ 미만을 주식에 투자하고, 나머지 50％ 이상을 국내 채권에 분산투자하는 상품이다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 종목들이 랠리를 이어가며 코스피 지수가 급등한 것이 목표 달성의 원동력이 됐다.

지난해 11월 28일 출시된 해당 펀드는 설정 이후 45일 만에 목표 수익률 7％에 도달한 후 주식 비중을 정리하고, 현재 채권 자산 비중을 100％로 확대해 성과를 안정적으로 유지하고 있다.

전환된 펀드는 오는 11월 27일 만기 상환 시까지 우량 채권 투자를 통해 수익을 보존하며 운용을 마무리할 예정이다.

목표전환형 펀드는 주식 등 위험자산에 투자해 사전에 정한 수익률에 도달하면 채권 등 안전자산으로 전환해 만기까지 운용하는 상품을 말한다. 안전자산으로 전환되면 손실 위험을 최소화할 수 있지만 주요 투자 자산이 추가 상승하더라도 초과 수익을 누릴 수 없다.

만약 기대 수익 극대화에 주력하고자 한다면 ‘성장주도 코리아 펀드’가 대안이 될 수 있다고 NH아문디자산운용은 설명했다. 성장주도 코리아 펀드는 목표전환형과 같은 투자 전략을 공유하지만 지정된 목표 수익률이 없어 시장 수익률을 온전히 얻을 수 있다.

지난해 10월 14일 출시한 성장주도 코리아 펀드는 설정 이후 지난 13일까지 A-e클래스 기준 33.87％ 의 성과를 기록 중이다.

신용인 NH아문디자산운용 마케팅총괄부사장은 “인공지능(AI) 반도체 등 국내 주도주의 강력한 상승세에 힘입어 목표전환형 펀드가 예상보다 빠르게 목표를 달성할 수 있었다”며 “우리나라의 성장을 견인하는 핵심 기업의 성장성에 투자하고자 하는 투자자들에게는 ‘성장주도 코리아 펀드’가 대안이 될 수 있을 것”이라고 말했다.