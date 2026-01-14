[헤럴드경제=최원혁 기자] 보이스피싱 조직의 지시에 따라 1억원 상당의 순금을 들고 접선 장소로 향하던 피해자가 이상함을 느껴 지구대를 찾았다. 결국 경찰의 신속한 대응으로 금전 피해 없이 사건은 마무리됐다.

13일 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에는 ‘1억원 상당의 금을 전달하기 직전’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에 따르면 지난달 충북 제천의 한 지구대에 여성 A씨가 찾아와 도움을 요청했다.

A씨는 “카드 배송 기사라는 사람에게서 전화가 와 ‘당신의 신상정보가 누출되었을 수 있으니 금융감독원 1332로 전화해보라’고 하더라. 아니면 ‘재산 중 1억원을 금으로 바꾸고 우리에게 검수 받으면 해결된다’고 했다”고 경찰에 설명했다.

A씨는 보이스피싱 조직원을 만나러 가던 중 통화 내용과 지시가 어딘가 이상하다는 느낌에 지구대를 방문한 것이다.

사건 정황과 A씨의 진술을 토대로 보이스피싱 범죄를 의심한 경찰은 보이스피싱범 검거 작전에 나섰다.

경찰은 범인을 검거하기 위해 형사팀에 공조를 요청했다. A씨는 보이스피싱 수거책과 접선 약속을 잡고 경찰관들은 약속 장소에 잠복했다.

이후 보이스피싱 조직원이 약속 장소에 모습을 드러냈고 A씨가 순금이 든 종이 가방을 전달하려는 순간 잠복하고 있던 경찰관들이 뛰쳐나와 조직원을 검거했다.

조직원은 경찰에 “이거 보이스피싱 아니에요”라며 부인했지만 결국 범행을 시인했다.