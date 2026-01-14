2024년 국내 첫 도입·교육센터 지정 “최근 도입…매우 빠른 정착 속도”

세브란스 심장혈관병원은 국내에서 처음으로 펄스장 절제술 500례를 12일 달성했다고 14일 밝혔다.

세브란스 심장혈관병원은 2024년 12월 우리나라에 펄스장 절제술을 도입해 시행했다. 국제 교육센터로까지 지정되며 펄스장 절제술 분야에서 국내외적 신뢰를 얻고 있다.

펄스장 절제술(PFA)은 심방세동을 전기로 잡는 최신 치료법이다. 고에너지 전기 펄스로 심장에 미세한 구멍을 만들어 주변 조직은 보존하면서 부정맥을 일으키는 심근세포만 사멸한다. 전체 시술 시간은 1시간 이내다. 펄스장 절제술은 치료에 사용하는 에너지 전달 방식 등에 따라 파라펄스, 베리펄스, 펄스셀렉트 등으로 나뉜다. 환자의 상태에 따라 알맞은 치료 유형으로 진행한다. 세브란스 심장혈관병원은 12일 기준 파라펄스 306례, 베리펄스 122례, 펄스셀렉트 72례로 총 500례를 달성했다.

부정맥센터장 정보영 심장내과 교수는 “2025년 한 해 동안 세브란스 심장혈관병원은 총 1345건의 심방세동 시술을 시행했는데, 이 중 478건(약 35%)이 펄스장 절제술”이라며 “펄스장 절제술이 비교적 최근 국내에 도입된 점을 고려하면 매우 빠른 정착 속도”라고 말했다. 김광우 기자