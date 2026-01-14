[헤럴드경제=나은정 기자] 미성년자를 여러 차례 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 전직 50대 공무원이 징역형의 집행유예를 선고받았다.

인천지법 부천지원 형사1부(여현주 부장판사)는 14일 선고 공판에서 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 위계 등 간음 혐의 등으로 기소된 A(56)씨에게 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다. 아울러 40시간의 성폭력 치료 프로그램을 이수, 5년간 아동·장애인 또는 장애인·청소년 관련 기관 취업 제한도 함께 명령했다.

재판부는 A씨가 피해자에게 나이와 기혼 여부를 속여 성관계를 하고, 수사 과정에서 피해자에게 연락해 허위 진술을 강요하고 범행을 부인한 점 등을 들어 “공무원 신분으로 품위를 더욱 유지해야 하는데도 본분을 망각하고 자기 성적 요구를 만족하기 위해 범행을 저질렀다”고 질타했다.

다만 “초범이고 피해자가 합의해 피고인의 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.

A씨는 지난해 2∼3월 경기도 부천시 원미구 한 아파트에서 미성년자인 B양을 9차례에 걸쳐 성폭행하고 성적으로 학대한 혐의 등으로 구속기소 됐다. 조사 결과 A씨는 채팅 앱으로 만난 B양에게 나이를 속이고 자신을 ‘아빠’라고 부르게 한 것으로 파악됐다.

범행 당시 충주시 공무원 신분이던 A씨는 수사가 시작되자 파면 처분을 받았다.