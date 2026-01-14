차별화된 설계·기술·품질 역량 총 집결 리브랜딩 바탕 ‘수주 경쟁력 회복’ 강조

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한강변 정비사업 최대어로 꼽히는 성수전략정비구역 제1주택정비형 재개발정비구역(이하 성수1지구) 수주에 도전하는 GS건설이 차별화 전략인 ‘비욘드 성수(Beyond Seongsu-성수, 그 이상의 가치)’를 선언했다.

GS건설은 획일화된 하이엔드 브랜드 경쟁을 넘어, 성수1지구의 독보적인 입지와 상징성에 걸맞은 설계와 기술력, 그리고 품질 경쟁력을 앞세워 ‘대체 불가능한 랜드마크’를 짓겠다는 각오다. 또한 이번 수주전을 단순한 사업 참여가 아닌, 리브랜딩 1주년을 맞아 그간 축적해온 성과를 시장에 입증하는 계기로 삼고 있다.

특히 안전과 품질을 중심으로 한 내부 관리 체계를 전면 재정비하고, 주택 사업 전반에서 신뢰 회복에 주력해온 만큼 이를 성수1지구에 집약적으로 구현하겠다는 게 GS건설의 구상이다.

기존 성수동의 가치를 뛰어넘는 ‘비욘드 성수’ 슬로건으로, 획일화된 하이엔드 경쟁을 지양하고 ‘하이엔드 위의 하이엔드(High-end above High-end)’라는 비전을 통해 성수1지구를 향후 ‘100년을 내다보는 랜드마크’로 완성하겠다는 목표다.

이를 위해 자이(Xi)가 보유한 기술력과 글로벌 디자인 역량이 총집결된다. 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 세계적인 건축가 ‘데이비드 치퍼필드’와의 협업도 진행한다. GS건설은 ‘데이비드 치퍼필드 아키텍츠(David Chipperfield Architects)’ 와 성수1지구 현장을 둘러보고 성수동 고유의 도시 감성과 한강 조망 가치를 극대화한 혁신 설계를 준비하고 있다. 또한 지난해 iF, 레드닷(Red Dot), IDEA 등 세계 3대 디자인 어워드를 석권한 디자인 역량을 바탕으로 서울을 대표하는 주거 랜드마크로 완성한다는 복안이다.

아울러 입주민만을 위한 5성급 호텔 수준의 컨시어지 서비스, 층간소음 저감 신기술, 인공지능(AI) 기반 스마트홈 시스템 등 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 차별화된 주거 솔루션을 제안해 단지 완공 이후까지 이어지는 주거 경험의 품격을 한층 끌어올릴 계획이다.

GS건설 관계자는 “성수1지구는 입지와 상징성 측면에서 서울 주거 패러다임을 새롭게 제시할 수 있는 핵심 사업지”라며 “검증된 품질 경쟁력과 신뢰를 바탕으로 성수1지구에 걸맞은 완성도 높은 주거 공간을 선보이겠다”고 말했다.