현대차-테슬라 국비 보조금 최고액 차이 150만원…작년보다 감소

[헤럴드경제=이태형 기자] 테슬라와 현대자동차 전기차 중 구매 보조금을 가장 많이 받는 차종 간 보조금 차가 올해 작년보다 큰 폭으로 줄었다.

13일 기후에너지환경부에 따르면 이날 확정된 올해 전기자동차 보급사업 보조금 업무처리지침에 따라 현대차 중형 전기승용차에 주어지는 인센티브와 전환지원금을 제외한 국비 보조금은 250만∼570만원, 테슬라 차 보조금은 168∼420만원이다.

현대차 ‘더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치’·‘더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치’·‘더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치’·‘더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치’와 기아자동차 ‘더 뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치’에 570만원의 국비 보조금이 지원된다.

이는 올해 중형 전기승용차 국비 보조금 최고액에 10만원 못 미치는 수준이다.

전기차에 충전 커넥터를 꽂기만 하면 사용자 인증부터 요금 결제까지 한 번에 이뤄지는 ‘자동요금부과’(PnC) 서비스가 완전히 이뤄지지 않아 관련 보조금이 지급되지 않기 때문이라고 기후부는 설명했다.

더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 등의 작년 국비 보조금은 최고액인 580만원이었다.

올해 테슬라 차량 중 가장 많은 국비 보조금을 받는 차는 420만원이 지원되는 ‘모델3 프리미엄 롱레인지 RWD’다. 작년 테슬라 차에 주어진 국비 보조금 최고액은 210만원(뉴 모델Y 롱레인지 배터리 변경 모델)이었다.

모델3 프리미엄 롱레인지 RWD는 중국에서 생산되는 차량으로 지난달 주행거리 인증을 마쳐 곧 국내시장에 출시될 예정으로 알려졌다.

모델3 기본 트림 가격이 통상 5000만원대 중반, 롱레인지인 경우 이보다 더 비싼데 모델3 프리미엄 롱레인지 RWD는 기본가격을 5300만원대로 비교적 낮게 설정하고 배터리 밀도가 높은 LG에너지솔루션 삼원계 배터리를 장착하면서 테슬라 차종 중에서는 상대적으로 많은 보조금을 받게 됐다.

모델3 프리미엄 롱레인지 RWD를 제외한 테슬라 차 국고 보조금은 168만∼210만원이다.

현대차와 테슬라 차 중 국비 보조금을 가장 많이 받는 차 사이 국비 보조금 차는 작년 370만원에서 올해 150만원으로 줄었다.

다만 내연차를 팔거나 매각한 뒤 전기차를 사면 추가로 주어지는 전환지원금을 고려하면 현대차와 테슬라 사이 보조금 차가 다소 벌어진다.

현대차 아이오닉6에는 전환지원금이 최대치인 100만원이 주어지는 등 현대차 중형 전기승용차에 주어지는 전환지원금은 50만∼100만원이고, 테슬라 차 전환지원금은 34만∼84만원이어서다.

앞서 정부는 새로 사는 전기승용차 국비 보조금이 500만원을 넘으면 전환지원금을 최대로 지급하고 그 미만이면 보조금에 비례해 지급하기로 했다.

국내 시장 공세를 강화하고 있는 중국 비야디(BYD) 차량의 경우 109∼169만원의 국비 보조금과 22∼34만원의 전환지원금을 준다.

전기차 보조금 총액은 국비 보조금과 지방자치단체가 주는 지방비 보조금, 인센티브, 전환지원금을 모두 합해 계산된다.

차종별 보조금은 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있다.