기후부 산하 에너지 기관 업무계획 보고 제12차 전기본에 대형원전 2기 건설 여부,여론조사 이번주 시행

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수력원자력이 전기요금 부담을 낮추기 위해 원자력 발전 이용률을 15년 만에 최고 수준으로 높인다.

또 한국전력은 호남에서 재생에너지로 생산한 전력을 수도권 산업단지에 보내는 ‘서해안 에너지 고속도로’를 조기에 구축하고자 25개 건설사업 중 7개 사업을 예정보다 1년 이른 2030년 완료하기로 했다.

제12차 전력수급기본계획 수립에 대형원전 2기 건설을 포함할 지에 대한 여론조사가 이번주 실시된다.

13일 기후에너지환경부에 따르면 산하 에너지 분야 21개 기관이 김성환 장관에게 이런 올해 업무계획을 보고했다.

한수원은 지난해 원전 이용률이 84.6%로 2015년(85.3%) 이후 10년 만에 가장 높은 수준을 기록한 데 이어, 올해는 이를 4.4%포인트 끌어올려 89%까지 달성하겠다는 목표를 밝혔다.

목표가 달성될 경우 원전 이용률은 2011년(90.7%) 이후 최고치를 기록하게 된다. 원전 이용률은 발전설비가 낼 수 있는 최대 발전량 대비 일정 기간 실제로 생산한 발전량의 비율을 뜻한다.

한수원은 원전 이용률을 높여 전력 수급을 안정시키고 전기요금 부담을 완화하겠다면서 원전 안전성·경제성 최적화를 위해 ‘이상징후 발견·예측 인공지능(AI) 조기경보시스템’ 등을 도입하겠다고 설명했다. 작년 11월 원자력안전위원회에서 계속운전이 승인된 고리2호기는 오는 3월 재가동하기로 했다.

한수원은 “탄소중립과 에너지 안보 확보 측면에서 현실적인 대안”이라면서 2030년 이전 운전 허가 기간이 만료되는 원전 10기 계속 운전을 지속해서 추진하겠다고 했다.

제11차 전력수급기본계획에 반영된 대형 원전 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기 건설과 관련해서는 “정부 정책 방향과 정책토론회·여론조사 결과에 따라 부지를 적기에 확보하겠다”면서 신중한 입장을 나타냈다.

한수원과 한국원자력연료 등은 재생에너지 확대에 따른 원전 운영 유연성 확보를 위해 2032년까지 연간 100일 이내에서 원전 출력을 50%까지 낮춰 운영할 수 있는 기술을 개발하겠다고 밝혔다. 현재는 연간 20일 이내에서 출력을 80%까지 제어할 수 있다.

한전은 서해안 에너지 고속도로를 조기에 구축하기로 했다. 관련 25개 건설사업 중 7개 사업을 예정보다 1년 이른 2030년까지 준공한다는 계획이다.

한전은 에너지 고속도로 조기 구축을 위해 국민성장펀드를 활용하거나 국민펀드를 조성하는 방안을 검토하고 정부와 협의하겠다고 설명했다.

에너지 고속도로 구축 등 전력망 확충에 따라 예상되는 갈등과 관련해 한전은 “다층적 소통을 강화하겠다”며 원론적인 방안만 밝혔다.

주민 반발이 심한 ‘동서울변전소 초고압 직류 송전(HVDC) 변환소 증설 사업’과 관련해선 “주민과 충분히 소통하고 정부와 협력해 사업을 추진하겠다”고 했다.

경기 하남시 감일신도시와 가까운 동서울변전소에 신설이 추진되는 변환소는 동해안부터 수도권까지 이어지는 280㎞ HVDC 송전선로 종착지다. 이 송전선로는 지난 10월 1일 처음 열린 ‘국가 기간 전력망 확충위원회’에서 ‘국가 기간 전력망 설비’로 지정됐다. 국가 기간 전력망 설비 지정은 이재명 정부 국정과제인 ‘에너지고속도로’ 구축에 속도를 내고자 이뤄졌다.

주민들은 변환소에서 발생하는 전자파·소음이 건강과 생활에 악영향을 끼칠 수 있고 제대로 된 설명이 없었다고 주장하면서 변환소 건설에 반대한다.

한전은 ‘지산지소(地産地消) 계획입지’를 추진하겠다는 계획도 내놨다. 지산지소는 에너지를 사용할 곳에서 생산한다는 개념이며, 계획입지제는 정부나 공공기관이 발전사업에 적합한 부지를 선제적으로 지정하고 사업자를 모집하는 방식이다.

한전은 시간대·지역별 전기요금 개편도 추진하기로 했다. 한전의 5개 발전자회사는 석탄화력발전 폐지 정책에 맞춰 재생에너지 사업을 확대키로 했다.

한국에너지공단에는 햇빛 소득 마을 조성사업과 융자·보조 지원 강화 등을 통한 태양광의 획기적인 보급확대 계획을 보고했다.

이호현 기후부 제2차관은 “11차 전기본에서 결정됐던 SMR 1개 모듈과 신규 원전 2기 부분에 대해 여론조사를 토대로 해서 종합적으로 결정을 하겠다”면서 “신규 원전과 관련된 여론조사는 이번 주부터 시행을 하고 있다”고 말했다.

이어 “이번 주 내로 아마 완료가 되는 가운데 2개 기관이 3000여 명 대상으로 전화조사, ARS 조사를 하고 있다”고 덧붙였다.

김 장관은 “공공기관은 중앙정부의 정책과 현장을 잇는 접점으로서, 특히, 에너지분야 공공기관은 에너지 대전환이라는 국정과제를 이행하는데 중추적 역할을 하는 핵심 실행기관”이라며 “정부와 공공기관의 역량을 결집해 재생에너지 시대를 열고, 대한민국의 탈탄소 녹색문명 전환을 속도감있게 이행해 나갈 것”이라고 강조했다.