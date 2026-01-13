[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 뉴진스 전 멤버 다니엘이 소속사 어도어로부터 전속계약 해지를 받은 것에 대해 처음으로 말문을 열었다.

다니엘은 12일 오후 7시 자신의 인스타그램과 유튜브 계정을 통해 ‘버니즈에게’(Dear Bunnies)라는 제목으로 라이브 방송을 진행, “저는 멤버들과 함께하기 위해 끝까지 싸웠다”며 “제 마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다. 이건 끝이 아닌 시작”이라고 밝혔다.

다니엘이 전속계약 해지 이후 직접 입장을 밝힌 것은 이번이 처음. 다만 다니엘은 현재 진행 중인 어도어와의 소송에 대한 언급은 굳이 하지 않았다.

그는 다만 “지금 많은 상황이 정리 중”이라며 “때가 되면 소송과 여러분이 궁금해하는 것들에 관한 상황을 업데이트하겠다”고 말했다.

9분가량 진행한 방송에서 다니엘은 자신을 지지한 팬들을 언급하며 울먹였다. 다니엘은 “버니즈(팬덤)를 떠올리면 가장 먼저 떠오르는 것은 눈빛”이라며 “무대에서 마주했던 순간들, 음악이 시작되기 전의 정적과 같은 기억들이 지금의 저를 조용히 지탱해주고 있다”고 말했다.

앞서 다니엘은 어도어와 전속계약을 둘러싼 분쟁을 이어오다 전속계약 유효 확인 소송 패소 이후 소속사로 복귀하겠다는 의사를 밝혔으다. 어도어는 그러나 지난달 그에게 전속계약 해지를 통보, “다니엘은 뉴진스 멤버로 함께 하기 어렵다고 판단했다”고 말했다. 어도어는 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 430억원대 손해배상 청구 소송을 제기했다.