[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 어반자카파의 멤버 조현아가 서울 금호동에 집을 산 뒤 10배 이상의 시세 차익을 봤다고 밝혔다.

조현아는 지난 11일 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 그룹 코요태 멤버 김종민과 함께 프랑스 출신 방송인 엘로디의 집을 구하기 위해 부동산 전문가와 함께 임장에 나섰다.

이날 김종민은 과거 조현아가 친구의 돈을 주식에 투자해 3배 이상의 수익을 남겼다는 일화를 소개해 모두를 놀라게 했다. 이에 조현아는 “그때는 시간이 많았다. ‘너희는 일을 해라. 나는 너희의 돈을 관리할게’라는 마인드였다”고 말했다.

조현아는 돈보다 부동산의 가치가 더 빨리 오른다며 매매를 추천하기도 했다. 부동산 전문가 역시 지금 집을 사면 10년 후에는 오를 가능성이 높다고 동의했다.

김종민은 “어디가 오를까요?”라고도 질문하자 부동산 전문가는 돈이 많으면 강남이나 한강벨트 아니면 거의 안 오른 일명 노도강이라 불리는 노원구, 도봉구, 강북구를 추천했다.

반면 조현아는 “저는 청량리 쪽을 좋게 보고 있다”며 “한 가지 혹할 이야기가 있다. 제가 길을 한번 잘못 들었다. 2016년에. 금호동에 갔다. 길을 잘못 들었는데 위치가 너무 좋아서 그걸 구매했다. 택시가 잘못 들어간 길에서 인프라만 보고 구매했다. 초기투자비용 대비 10배 정도 올랐다”고 했다.

조현아보다 나이가 많은 김종민은 “누나다. 배워야 할 것 같다. 저는 가수를 20년 넘게 했는데 집이 없다”고 털어놨다.

조현아는 자산 관리에 대해 “어릴 때부터 은행을 자주 놀러 다녔다. 어머니가 항상 은행에 끌고 갔다. 지금도 은행가면 3시간씩 시간을 보낸다. 제 재산도 보면서 점검하고 빠져나간 돈, 빠져나갈 돈 준비하고 세금 준비하고. 항상 그렇게 관리한다”고 답했다.