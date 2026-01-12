종묘 인근 세운4구역 재개발 지적 HIA 논란에 각종 사회 비용 야기 우려 유산청, 오는 3월 공표 예정…“의견 수렴”

[헤럴드경제=정석준 기자] 세계유산영향평가(HIA) 제도 시행령 개정의 근거가 된 국가유산청 연구용역 보고서에서 ‘주택 공급 위축’ 우려가 제기된 것으로 확인됐다. 특히 서울 종묘 인근 재개발 논란이 이어지는 상황에서, 정부의 주택 공급 확대 기조와 정책 엇박자를 낳고 있다는 지적이 나온다.

12일 헤럴드경제가 입수한 자료에 따르면 국가유산청이 지난해 10월 제출 받은 이 용역 보고서는 HIA 제도 시행령 개정에 대해 “환경영향평가, 교통영향평가 등에 더해 주택 공급을 위축시킬 것이라는 우려가 있다”고 분석했다.

‘세계유산 관리체계 마련을 위한 규제영향분석 조사연구 용역’이라는 주제로 이 보고서는 “HIA는 최소 1년 이상의 수행기간을 요하며 평가가 완료된 이후 결과를 지구단위계획 등에 반영 및 변경하는 과정에서 사업추진이 상당 기간 지연될 수 있다”고 지적했다. 평가 절차가 추가되면서 개발 사업의 불확실성과 행정 부담이 커질 수 있다는 취지다.

서울 종묘 인근 세운4구역 재개발 사례도 문제로 지적됐다. 보고서는 “2006년 계획을 수립하고, 2010년 문화유산 심의 부결 이후 개발 계획 수정을 반복했다”며 “현재, 세계유산영향평가 실시에 따른 찬반 논란을 야기하여 개발 지연 기회비용, 사회적 갈등 비용을 발생시키고 있다”고 지적했다.

다만 보고서는 HIA 제도의 필요성도 함께 강조했다. 사회적 합의를 위한 제도적 안전장치를 마련하면 갈등 비용을 줄일 수 있고, 장기적으로는 편익이 증가할 수 있다는 분석이다. 보고서는 “HIA 수행 없이 진행된 무분별한 개발은 운영지침 179항의 ‘확실한 위험’과 ‘잠재적 위험’의 기준에 의거하여 세계유산을 ‘위험에 처한 세계유산목록’의 등재뿐만 아니라, 최종적으로 ‘등재 취소’가 될 수 있다”고 강조했다.

국가유산청은 해당 보고서 토대로 지난해 11월부터 세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법‘(’세계유산법‘) 개정에 나섰다. 개정안 골자는 세계유산에 영향을 미칠 수 있는 각종 사업에 대해 HIA를 의무화하는 것이다. 평가 대상 사업과 기준, 절차도 구체화했다. 국가유산청은 오는 20일까지 입법 예고를 거쳐 이르면 올해 3월 이내 공표할 방침이다.

이를 두고 주택 공급 확대를 추진 중인 정부 정책과 충돌한다는 비판도 제기된다. 실제, 국토교통부는 올해 들어 주택공급추진본부를 신설하고 주택 공급 확대 정책에 힘을 실었다. 앞서 보고서는 “국내에 세계유산으로 지정된 왕릉은 40기로 강원 영월 장릉 등을 제외하면 모두 서울 등 수도권에 있기 때문에 향후 당장 3기 신도시인 경기 고양 창릉과 서울 노원구 태릉골프장 부지에 논란이 발생될 것”이라고 내다봤다.

국회 문화체육관광위원회(문체위) 소속 국민의힘 의원들은 지난달 18일 종묘와 세운상가 일대를 찾아 “충분한 토론과 논의 없이 세계유산법 시행령을 만들어 세계유산 주변의 모든 도시개발에 대해 사전영향 평가받도록 하겠다는 의도까지 드러내고 있다”고 주장한 바 있다.

야권 관계자는 “주택 공급 확대를 강조하면서, 정치적 이슈에 휩싸인 재개발 사업은 제동을 걸며 정책 엇박자를 보이고 있다”며 “합리적인 대안을 찾아야 한다”고 말했다.

한편, 국가유산청은 HIA에 대해 “사전에 계획수립 단계부터 이해관계자 간 조정을 통해 사회적 비용을 감소시키고 개발과 보존 양립이 가능한 제도”라며 “각계의 다양한 의견을 수렴하여 절차를 마련할 예정”이라고 전했다.