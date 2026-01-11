[헤럴드경제=최원혁 기자] 작년 국내 공항에서 뜨고 내린 항공편의 여객 수가 총 1억2500만명에 육박하며 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다. 특히 일본과 중국을 중심으로 한 단거리 국제선 승객이 큰 폭으로 늘면서 전체 수치를 끌어올렸다.

9일 국토교통부·한국항공협회 항공 통계에 따르면 지난해 국내선과 국제선 합산 항공 여객 수는 1억2479만3082명으로 전년(1억2005만8371명)보다 3.9% 증가했다.

종전 최고 기록이었던 코로나19 이전의 2019년 1억2336만명(국내선 3298만명·국제선 9038만명)보다 1.2% 많다.

작년 국내선은 3024만5051명이 이용해 1년 새 2.8% 줄은 반면 국제선은 9454만8031명으로 6.3% 늘어나며 최대 기록을 썼다.

해외 지역별 국제선 승객을 보면 일본 노선이 2731만명으로 1년 만에 8.6% 증가했다. 2019년과 비교하면 44.8% 급증했다. 지난해에도 엔저 기조가 이어진 데다 소도시를 포함한 노선도 늘어난 영향이라는 분석이 나온다.

중국은 1680만명으로 22% 늘면서 2019년의 91.2%까지 회복했다. 중국의 한국인 비자 면제 조치에 더해 지난해 9월 말부터 중국인 단체 관광객의 한국 무비자 입국이 가능해졌고, 중국 항공사들이 저렴한 운임 공세로 승객을 끌어모은 등의 복합적 요인이 작용한 결과로 해석된다.

일본과 중국에 여객이 몰리며 동남아시아 등 아시아 기타 지역 노선은 3482만명으로 1년 사이 0.5% 줄어 2019년의 95.6% 수준이었다. 장거리인 미주 노선은 지난해 682만명(4.7%↑)이, 유럽 노선은 485만명(5.5%↑)이 이용했다.

한편 지난해 국내 공항에서 외국 항공사를 이용한 승객은 3309만명으로 4.9% 증가했다.