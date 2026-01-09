MBC 방송연예대상 시상식서 생화 대신 레고 보태니컬 시리즈 꽃다발 쓰이자 “화훼산업 발전 노력에 찬물 끼얹어”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 지난해 연말 일부 방송사 시상식에서 축하용 꽃다발로 생화가 아닌 장난감 꽃다발을 사용한 것과 관련해 꽃집 단체가 불만을 표시했다.

2025년 MBC 방송연예대상에선 수상자에게 트로피와 함께 생화 꽃다발이 아닌 레고로 만든 꽃다발이 전달됐다.

9일 전국 화원 단체인 한국화원협회(회장 배정구)에 따르면 협회는 최근 이와 관련한 입장을 내 “장난감 꽃다발 사용은 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 화훼농가와 화원 종사자들에게 또 다른 상처를 줬다”고 반발했다.

그러면서 “자칫 생화 꽃다발이 비효율적이고 단점이 많은 것처럼 인식되게 할 우려가 있다”고 지적했다.

화원협회는 “국내 화훼산업에는 2만여곳의 화원 소상공인과 다수의 화훼농가가 종사하고 있어 생화 소비는 이들의 생계와 직결된 문제”라면서 “정부 또한 ‘화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률’을 통해 화훼 소비촉진과 꽃 생활화 문화 확산을 정책적으로 지원하는 상황에, 대중적 영향력이 큰 방송 프로그램에서 장난감 꽃을 사용한 것은 이같은 정책적 노력에 찬물을 끼얹는 행위가 될 수 있다”고 비판했다.

협회는 이같은 입장을 화훼산업 주무부처인 농림축산식품부에도 전달할 예정이다.

한편 지난해 12월 29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상 시상식’에선 수상자 전원에게 레고 꽃다발이 전달됐고, 참석자 테이블과 진행석 등 곳곳이 레고 보태니컬 시리즈로 장식됐다.