역주행 아이콘 우즈, 멜론 연간차트 1위 에스파·데이식스 각각 6곡 최다 진입 방탄소년단, 봄 캐럴 ‘봄날’ 9년째 진입

[헤럴드경제=고승희 기자] 역주행의 힘은 강력했다. 차트 석권 기간이 ‘군백기’였음에도 ‘노래의 힘’은 시간도 공간도 초월했다. 군백기(군 공백기)의 우즈의 ‘드라우닝’(Drowning) 지난해 연간차트 1위에 올랐고, 방탄소년단은 멤버 전원이 자리를 비웠지만 노래 ‘봄날’은 9년 연속 연간 차트에 진입했다.

8일 국내 최대 음원 플랫폼 멜론이 발표한 ‘2025 국내·해외 연간차트 톱 100’에 따르면 2023년 발매된 ‘드라우닝’이 국내 연간차트 1위에 올랐다.

‘드라우닝’은 2024년 우즈가 군복을 입고 노래한 라이브 영상을 계기로 순위가 급증해 라이브 영상이 큰 화제를 모은 것을 계기로 순위 상승의 탄력을 받았다. 멜론 톱100에서 1위에 오른 것은 발매 2년 만이었다.

멜론 차트로 보면 지난해는 남자 가수들의 약진이 돋보였다. 지드래곤이 빅뱅 멤버 태양, 대성과 함께 부른 ‘홈 스위트 홈’(HOME SWEET HOME)이 2위, 황가람의 ‘나는 반딧불’은 4위, 조째즈의 ‘모르시나요’는 5위를 기록했다. 십센치는 애니메이션 주제가 ‘너에게 닿기를’로 10위에 안착했다.

오랜만에 뭉친 블랙핑크와 멤버들의 솔로곡도 멜론을 집어 삼켰다. 로제와 브루노 마스가 함께 부른 글로벌 히트곡 ‘아파트’(APT.)는 6위, 제니의 ‘라이크 제니’(like JENNIE)는 11위에 자리했다. 블랙핑크 신곡 ‘뛰어’는 27위였다.

4, 5세대 그룹 중 가장 눈에 띄는 팀은 보이넥스트도어였다. ‘오늘만 아이 러브 유(I LOVE YOU)’가 12위에 올랐다. 혼성그룹 올데이 프로젝트의 ‘페이머스’(FAMOUS)는 23위를 기록했다.

방탄소년단은 이른바 ‘봄 캐럴’로 차트에서 존재감을 보였다. 2017년 발매한 정규 2집 리패키지 앨범 ‘유 네버 워크 얼론’(YOU NEVER WALK ALONE) 타이틀곡인 ‘봄날’이 9년 연속 연간 차트에 이름을 올렸다. 첫해에 12위에 올랐던 이 곡은 지난해엔 77위에 자리했다. 2023년 발표된 방탄소년단 멤버 정국의 솔로곡 ‘세븐’(Seven)은 60위에 안착, 3년 연속 연간차트에 이름을 올렸다.

지난해 연간차트에선 에스파와 데이식스의 활약이 인상적이었다. 두 그룹은 각각 6곡씩 연간 차트에 올려뒀다. 에스파는 3위를 기록한 ‘위플래시’(Whiplash)를 비롯해 6곡을, 데이식스는 8위를 기록한 ‘해피’(HAPPY)를 포함해 6곡이었다. 아이브와 지드래곤은 각각 5곡, 이무진은 4곡이 차트에 올랐다.

해외 차트에선 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 정상에 올랐고, OST 수록곡 8개가 모두 30위권 내에 올랐다. ‘골든’에 이어 극중 사자보이즈의 ‘소다 팝’(Soda Pop)이 2위였다. ‘유어 아이돌’(Your Idol)과 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)은 각각 4위와 6위였다.

레이디 가가와 브루노 마스의 듀엣곡 ‘다이 위드 어 스마일’(Die With A Smile)은 3위, 일본 애니메이션 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’ OST ‘아이리스 아웃’(IRIS OUT)이 9위였다.