한국 증시 특화 산업분류체계 2차전지 산업, 별도 대분류로

[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권이 코스콤과 협력해 국내 증권사 가운데 처음으로 한국 증시에 특화된 산업분류체계 ‘NHICS(NH Industry Classification Standard)’를 개발했다.

NH투자증권은 7일 “NHICS는 국내 상장 기업을 대분류(13개)·중분류(31개)·소분류(73개) 3단계 구조로 체계화한 산업분류체계”라며 이같이 밝혔다.

이 산업분류체계는 국내 증시에서 중요성이 큰 2차전지 산업을 별도 대분류로 독립시켰다. 기존 산업분류체계에서는 2차전지 기업들이 정보통신 산업에 포함돼 산업 성과가 혼재되는 한계가 있었으나, NHICS는 산업별 성과를 보다 명확히 분석할 수 있도록 했다.

또 지주회사를 별도 대분류로 설정하는 등 국내 기업 지배구조와 시장 현실을 반영하는 등 한국 자본시장 구조를 반영했다.

시장 친화적 산업분류체계라는 점도 차별점이다. 기업 분류 시 매출 비중을 기본으로 하되, 산업 전문 애널리스트의 정성적 분석을 결합해 실제 산업 내 역할과 투자 관점에서의 기업 위상을 종합적으로 반영했다.

예를 들어 현대로템의 경우, 기존 분류체계에서는 ‘기계’ 산업에 포함됐으나, NHICS에서는 방산 사업의 전략적 중요성을 고려해 항공우주 및 방위산업으로 재분류했다.

또 ‘양방향미디어와 서비스’ 용어 대신 ‘플랫폼’ 등 투자자가 직관적으로 이해할 수 있는 용어를 도입했다.

윤병운 NH투자증권 사장은 “NHICS는 취임 이후 노력해 온 데이터·리서치 경쟁력 강화 전략의 성과로, 국내 주식시장의 구조와 투자자 관점을 충실히 반영한 산업분류체계”라며 “연기금, 기관투자자, 일반 투자자 등 다양한 시장 참여자가 손쉽게 활용할 수 있도록 할 예정”이라고 말했다.