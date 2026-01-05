[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 정동원이 해병대 입대를 앞두고 새 미니앨범을 발표한다.

5일 소속사 쇼플레이엔터테인먼트에 따르면 정동원은 내달 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 미니앨범 ‘소품집 Vol.2’를 발매한다.

이번 앨범은 지난해 3월 정규앨범 ‘키다리의 선물’ 이후 약 1년 만에 선보이는 신보다. 2023년 발매된 ‘소품집 Vol.1’에 이어 선보이는 시리즈 앨범이다.

‘소품집’은 한 시대를 대표하는 명곡들을 정동원만의 감성과 해석으로 다시 풀어내는 리메이크 프로젝트다.

앨범엔 신곡 ‘오늘을 건너 내일 다시 만나는 길’, 변진섭의 대표곡 ‘너에게로 또 다시’ 리메이크 버전이 더블 타이틀로 수록됐다. 신곡 ‘오늘을 건너 내일 다시 만나는 길’은 포크 스타일의 발라드로, 방황과 멈춤의 시간을 지나고 있는 이들에게 조용한 위로를 건네는 곡이다. 더블 타이틀 ‘너에게로 또 다시’는 원곡의 서정성을 살리면서도 정동원의 담백한 보컬과 감정선으로 새롭게 재해석됐다.

이외에도 조항조의 ‘거짓말’, 김광석의 ‘이등병의 편지’, 김정수의 ‘당신’까지 세대를 아우르는 명곡을 리메이크했다.

각 곡은 원곡의 감동을 존중하면서도, 현재를 살아가는 청자들에게 자연스럽게 닿을 수 있도록 재구성됐다.

소속사 측은 “이번 앨범은 정동원이 공백기를 앞두고 팬들을 위해 준비한 선물 같은 앨범”이라며 “잠시의 이별을 앞두고 팬들에게 전하는 인사이자, 그동안 함께해온 시간에 대한 감사, 다시 만날 내일을 기약하는 마음이 앨범 전반에 담겼다”고 귀띔했다.

정동원은 이번 앨범 발매와 함께 군 입대 전인 2월 13일 일산 킨텍스에서 팬콘서트를 진행한다.