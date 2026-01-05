[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로, 중국과 과학기술 협력과 디지털 기술 전반의 협력을 확대할 기반을 마련했다고 5일 밝혔다.

과기정통부는 중국 과학기술부와 ‘글로벌 공동 도전 대응을 위한 과학기술혁신 협력’에 관한 양해각서를 체결했다. 기후변화, 지속가능발전 등 양국이 공통으로 직면한 글로벌 공동 도전에 함께 대응하기 위해 공동연구, 연구자 간 교류 등 과학기술 협력을 추진하기로 했다.

또한 중국 공업정보화부와 ‘디지털 기술 협력’에 관한 양해각서를 체결했으며, 경제 성장과 민생 회복에 기여하기 위해 디지털 확산, 디지털 포용 등 디지털 기술 전반으로 협력 분야를 확대했다.

이번 MoU 체결을 통해 양국 간 과학기술 및 디지털 분야 교류 및 협력을 추진할 기반을 마련하였으며, 부처 간 간 협의체를 통해 양국의 경제 성장과 민생 회복에 기여하는 구체적인 성과를 창출해 나갈 계획이다.

배경훈 부총리는 재중한인과학기술자협회(이하 재중과협) 주요 인사와의 오찬 간담회를 통해 중국의 과학기술 발전 및 인재양성 정책 동향을 공유하고, 한국과 중국의 과학기술 협력 방향 등을 논의했다.

재중과협은 중국 주요 대학에서 학생을 지도한 경험을 바탕으로 중국이 빠르게 기술 발전을 이루어 낼 수 있는 정책적 배경을 공유하고, 양국 간 과학기술 협력 방향에 대한 다양한 의견을 제안하였다. 과기정통부는 이번 간담회에서 논의된 내용을 향후 양국 간 과학기술 협력 발굴에 활용할 예정이다.