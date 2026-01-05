62.6% “경기 더 나빠질 것” 전망 고금리·PF 위축에 자금조달 한계 정책 개입에도 구조적 회복 ‘미흡’ “금리 인하·건설 활성화 대책 시급”

높은 원/달러 환율과 물가 상승세 확대가 우려되는 가운데 건설업계 최고경영자(CEO)의 60%가 올해 건설경기가 더 침체할 것으로 봤다. 고금리로 이자 부담이 큰 데다 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위축으로 인해 자금조달이 어려운 것을 이유로 꼽았다.

▶“금리 너무 높다” CEO 전원이 자금 조달 어려움 토로=헤럴드경제가 국내 주요 건설업 CEO 16인을 대상으로 2026년 부동산 시장(거래·분양·수요 등) 전망을 물은 결과 56.3%(9명)가 ‘다소 침체할 것’이라고 응답했다. ‘매우 침체할 것’이라는 답변도 6.3%(1명) 나왔다. 총 62.6%(10명)가 침체 국면을 예측한 것이다.

그 외 ‘보통 수준일 것’이라고 응답한 비율은 18.8%(3명)에 그쳤다. ‘다소 회복세를 보일 것’이라고 예측한 이도 18.8%(3명)에 해당했지만, ‘매우 활황’을 응답한 이는 한 명도 없었다.

부동산 시장의 침체 국면을 예상한 요인으로는 ‘금리’ 등 대내외적 경제지표의 불확실성이 꼽혔다.

CEO에게 최근 금리 수준과 PF 시장 위축 등을 체감하는 정도를 묻자 62.5%(10명)가 ‘다소 심각’을 응답한 것으로 집계됐다. 다음으로 37.5%(6명)는 ‘매우 심각’하다고 답했다. 설문참여 CEO 전원이 자금조달이 쉽지 않다고 답한 것이다.

시장에선 금리 인하 기대감·PF 불확실성 감소 등 우호적 신호가 나타나고 있지만, 막상 건설업계가 체감하는 경기는 착공 감소 등 누적된 선행지표 부진과 지역 건설경기 양극화 등이 복합적으로 작용하며 여전히 회복을 제약받고 있는 것으로 풀이된다.

실제 지난해 정부는 PF 연착륙을 목표로 보증 확대, 부실사업장 정리, 채권시장 안정화 조치를 시행했다. 그 결과 2025년 9월 말 기준 금융권 PF 대출 익스포져(위험 노출 금액)는 177조9000억원으로 2024년 말(202조3000억원) 대비 24조4000억원(12%) 감소했다.

다만 이는 정책 개입에 따른 일시적 결과일 뿐, 구조적 회복이 아니라는 게 업계의 일관된 설명이다. 한국건설산업연구원에 따르면 2025년 건설업 차입금평균이자율은 2024년 말 6.01%에서 소폭 감소했지만, 6월 기준 4.61%를 기록해 여전히 높은 수준을 유지했다. 아직 많은 건설업체가 높은 금융비용과 수익성 악화로 어려움을 겪고 있다는 의미다.

▶국토장관도 “위축된 건설산업 회복 필요”…활성화 대책 기대=정부도 건설경기 활성화가 필요하다는 것은 공감하고 있다. 김윤덕 국토교통부 장관은 지난 2일 신년사에서 “위축된 건설산업의 회복은 경제 전반의 회복과 맞물려 있다”면서 “막힌 대목은 서둘러 풀고, 산업의 방식은 더 스마트하게 바꿔 건설산업이 다시 성장할 기반을 만들겠다”고 밝혔다.

실제 경제 성장을 위해선 건설경기 반등이 꼭 필요하다. 한국은행은 작년 3분기 경제성장률(실질 국내총생산 기준·직전분기 기준·잠정치)이 1.3%로 집계됐다고 밝혔는데, 성장이 커진 까닭은 건설·설비투자 회복이 주효했다. 한은은 “건설투자는 (3분기 성장률) 속보치에서 -0.1%로 역성장한 것으로 추정됐으나 이번 발표에서 토목건설을 중심으로 0.6% 증가한 것으로 수정되며 6분기 만에 플러스로 전환했다”면서 “일부 건설사 안전사고로 공사가 중단되는 등 악재가 있었지만 반도체 생산공장을 중심으로 비주거용 건물은 견조했고 주거용 건물 감소폭도 줄면서 예상보다 좋았다”고 설명했다.

관건은 향후 금리의 움직임이다. 시장에선 한은의 금리 인하 시기가 더 늦어질 것으로 본다. 한은은 지난해 말 통화정책 방향에 대해 “물가상승률이 목표 수준 근방에서 등락할 것으로 전망되지만 높아진 환율, 내수 회복세 등으로 상방 압력이 예상보다 확대될 수 있다는 점을 고려할 것”이라고 밝혔다. 사실상 금리 인하에 대한 신중론을 밝힌 것이다.

금리 인하가 늦어지면 건설시장은 부정적 요인이 더 커진다. 대한건설정책연구원이 발표한 ‘2026년 건설·주택 경기 전망’에 따르면 건설경기의 긍정 요인으로는 ▷새 정부의 경기 활성화 기대 ▷금리 인하에 따른 부담 완화 ▷공사비 상승 완화 ▷수익성 일부 회복 등이 언급됐지만, 부진 요인은 ▷허가 및 착공 등 선행지표 부진 ▷기성, 투자 등 동행지표 급감 ▷안전사고 우려에 따른 심리 악화 ▷부동산PF 불확실성 여전 ▷지역 건설경기 침체 및 양극화 등이 꼽히며 압도적으로 더 많았다.

한편 김성은 대한주택건설협회장은 앞서 신년사에서 “주택산업은 바닥 서민경제와 국가경제 전반에 지대한 영향을 미칠 뿐만 아니라 연관산업과 고용효과에 미치는 영향이 다른 산업에 비해 탁월하다”며 “주택건설산업이 정상화 돼 경제성장의 버팀목 역할을 담당할 수 있도록 정부의 전향적인 정책지원이 절실하다”고 호소했다.

그러면서 “원활한 프로젝트파이낸싱(PF) 자금조달 지원 등 실효성 있는 주택사업자 유동성 지원 방안과 소규모 정비사업 중소중견주택업체 참여 활성화 방안 마련, 표준건축비 인상 정례화 등을 통한 민간건설임대주택공급 활성화 하자기획소송에 대한 대응체계 정비 등이 필요하다”고 강조했다. 홍승희 기자