무인·로봇 등 첨단 무기체계 신속개발 위해 도입

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 인공지능(AI) 등 소프트웨어 중심 첨단 무기체계의 개발 속도와 효율성을 높이기 위한 ‘소프트웨어 중심 무기체계 애자일(Agile) 개발 도입·운영 지침’을 제정·발령했다고 5일 밝혔다.

소프트웨어 중심 무기체계 애자일은 ‘민첩한, 기민한’이라는 뜻으로 소프트웨어를 짧은 주기로 반복 개발·배포하고 사용자 의견을 반영해 지속적으로 개선하는 개발 방식이다. 미국 국방부와 정보통신기업에서도 널리 활용하고 있다.

방사청은 인공지능(AI), 무인·로봇 등 소프트웨어 중심 첨단 무기체계의 신속하고 유연한 개발을 위해 애자일 방식을 새롭게 도입하게 됐다고 설명했다. 애자일 개발방식의 신속한 정착을 위해 시범사업을 병행 추진할 예정이다.

우선 유·무인전투기복합체계용 무인기에 탑재되는 AI 파일럿 기술에 애자일 방식을 적용하고, 올해 신속시범사업 중에서도 관련 과제를 발굴할 계획이다. 아울러 향후 방위사업법 개정 등 제도적 기반을 마련해 애자일 개발방식의 법제화와 무기체계 전반으로의 확산을 추진하고, 소요군 등 유관기관과의 소통을 강화해 현장의견을 적극 반영할 예정이다.

애자일 방식은 개발 초기부터 소요군·합동참모본부 등 최종사용자가 개발 과정에 직접 참여해 사용 및 피드백을 환류, 일정·성능·비용 기준선 내에서 반복적으로 개발 추진이 가능하다.

이영섭 방사청 방위사업정책국장은 “최근 군사력의 핵심요소가 ‘철(鐵)·화약’에서 ‘코드(Code)·AI’로 전환되는 과정에 있다”며 “방사청은 AI 등의 첨단기술과 소프트웨어의 무기체계 적용을 가속화 할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.