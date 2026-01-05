[헤럴드경제=고승희 기자] 마침내 돌아온다. 2026년 병오년의 빅이벤트가 확실하다.

5일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 오는 3월 20일 오후 1시 14개의 신곡이 수록된 정규 5집을 낸다. 이번 음반은 지난 2022년 6월 내놓은 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 3년 9개월 만에 선보이는 완전체 신보다. 정규 앨범으로는 2022년 2월 공개한 ‘맵 오브 더 솔:7(MAP OF THE SOUL : 7)’ 이후 6년 1개월 만이다.

신보엔 ‘지금의 방탄소년단’을 담아냈다. 그룹은 2025년 하반기 앨범 제작에 집중, 각자의 생각을 음악에 반영하며 음반 방향성을 함께 잡아갔다.

각 트랙에는 지난 여정 속에서 이들이 느낀 감정과 고민이 짙게 배어있다. 오랜 시간 완전체 활동을 기다려온 아미(ARMY. 팬덤명)를 향한 감사함도 담았다. 전곡에 담긴 이야기는 방탄소년단의 서사이자 변함없이 곁을 지켜준 팬들에게 전하는 메시지다.

방탄소년단은 오는 14일 0시 월드투어 일정도 공개한다. 이 퉈는 지난 2022년 4월 미국 라스베이거스에서 마무리된 월드투어 이후 약 4년 만에 진행되는 대규모 투어다.