- 2026년 연구개발사업 종합시행계획 확정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청은 53개 세부사업 총 9495억원을 투자하는 ‘2026년도 우주항공청 연구개발사업 종합시행계획’을 확정하고, 본격적으로 사업을 추진한다고 밝혔다.

이번 시행계획은 2026년 우주항공청 연구개발(R&D)사업의 전반적인 추진방향과 세부사업별 추진계획을 확정하기 위해 수립, ‘우리 기술로 K-Space 도전’이라는 새 정부 우주‧항공 국정과제를 체계적으로 이행하기 위한 전략적 투자를 확대 반영했다. 우주항공 분야 연구개발(R&D)사업 예산을 대상으로 하며, 지원 예산은 2025년 9086억 원에서 410억 원이 늘어나 전년 대비 약 4.5% 증가했다.

우주청은 핵심기술 자립과 과학기술 융합을 통해 경쟁력을 확보하고 전문 인재 양성 및 투자 확대를 위해 연구개발사업 종합시행계획을 수립했다.

먼저 우주항공 역량의 중추로서 연구개발생태계 전반의 구조적 고도화를 지원할 계획이다. 직할연의 포트폴리오를 다각화하고 연구자 중심의 연구환경을 조성하여 기술경쟁력을 확보하고, 혁신형 R&D지원을 통해 직할연의 임무 수행 역량을 강화할 예정이다. 또한 광학감시시스템과 우주위험대응 통합시스템 구축을 통해 국가 우주위험 대응 역량을 강화하고, Space-K BIG 사업과 우주상황 인식시스템(K-SSA) 구축을 통해 기술 축적부터 사업화까지 전주기 지원체계를 마련할 계획이다.

민간 주도의 우주산업 생태계 조성과 전략기술 자립을 목표로 산업 기반 확충도 지원한다. 우주산업 클러스터 삼각체제를 구축하여 민간 우주개발 역량을 강화하고, 우주경제 시대에 대응하는 자생적 산업 생태계를 조성할 예정이다. 민간기업이 개발 중인 다양한 발사체 엔진을 상시 시험할 수 있는 엔진연소 시험시설을 구축해 기술 실증과 사업화를 지원하고, 수출통제 대상 핵심기술의 조기 확보를 통해 소형발사체와 위성 체계 경쟁력을 강화한다.

국산 소자·부품의 우주급 검증과 사용 이력 확보를 지원하고, 위성 다중·군집화에 따른 위성영상 빅데이터 활용체계를 구축하여 사회문제 해결과 정책 의사결정을 지원할 예정이다.

발사체 기술 자립과 민간 주도 우주경제 기반 마련을 중점적으로 추진할 계획이다. 누리호의 반복 발사를 통해 신뢰성을 제고하고 민간으로 기술을 이전함으로써 국내 발사체 산업 생태계를 육성할 예정이다. 소형발사체 분야에서는 민간기업의 단계적 경쟁을 통해 고성능 상단 엔진 개발을 지원하고, 차세대 발사체 개발을 통해 대형위성 발사와 우주탐사 등 국가 수요에 대응할 계획이다.

국가안보·재난대응·산업 활용을 포괄하는 위성체계 고도화도 추진된다. 초소형·중형·군집형 위성체계를 통해 고빈도 지구관측 역량을 확보하고, 공공복합 통신위성과 저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 통신 사각지대 해소와 글로벌 시장진출 기반을 마련할 예정이다.

국제협력과 독자 탐사 역량 확보를 병행 추진할 예정이다. 민간 달착륙선 참여를 통한 한·미 공동연구를 확대하고, 달탐사 2단계를 통해 독자적 달 착륙 및 표면 탐사 능력을 확보할 계획이다.