[헤럴드경제=권제인 기자] 3일(현지시간) 새벽 베네수엘라 수도 카라카스에서 최소 7차례 폭발음이 들렸다고 외신들이 일제히 보도했다.

AP는 이날 오전 2시께 카라카스에서 최소 7차례의 폭발음과 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸으며, 도시 곳곳에서 주민들이 거리로 뛰쳐나온 모습이 목격됐다고 전했다.

로이터도 카라카스에서 항공기 소리와 큰 굉음, 연기 기둥이 포착됐다고 보도했다. 군사 기지 인근에 있는 카라카스 남부 지역에선 정전이 발생했다.

이번 일이 단순한 사고인지 외부 소행인지 배경은 밝혀지지 않았다. 베네수엘라 정부는 AP의 논평 요청에 즉시 답하지 않았다.

앞서 도널드 트럼프 미국 행정부는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 퇴진을 압박하기 위해 베네수엘라에 대한 지상 작전을 펼칠 수 있다고 언급한 바 있다. 최근에는 미 중앙정보국(CIA)이 베네수엘라 해안의 외딴 항만 부두를 타격했다는 언론 보도가 나오기도 했다.

이와 함께 트럼프 행정부는 베네수엘라 근해에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 격침하고, 국제법을 위반한 유조선을 나포해 왔다.