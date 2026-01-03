3위와 56.35점 차…밀라노행 확정적

[헤럴드경제=권제인 기자] 피겨스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 출전권이 걸린 국가대표 2차 선발전 쇼트프로그램에서 전체 1위에 올랐다. 차준환은 프리스케이팅에서 큰 이변이 없는 한 3연속 올림픽행에 성공할 것으로 전망된다.

차준환은 3일 서울 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨 스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술 점수(TES) 52.55점, 예술점수(PCS) 44.95점, 총점 97.50점을 받아 서민규(경신고·91.54점), 최하빈(한광고·85.96점)을 제치고 1위에 올랐다.

그는 4일 같은 장소에서 열리는 프리스케이팅에서 큰 실수를 여러 차례 범하지 않으면 무난하게 올림픽 출전 티켓을 거머쥔다. 대한빙상경기연맹은 지난해 11월에 열린 1차 선발전과 이번 대회 총점을 합산해 올림픽 출전 선수를 확정한다.

올림픽 티켓은 상위 2명이 받게 되며, 차준환은 1차 선발전과 이번 쇼트 점수를 합산해 3위와 56.35점 격차를 벌리고 있다. 차준환은 1차 선발전과 이번 대회 쇼트 점수를 합해 중간 점수 353.22점을 기록했다. 김현겸(고려대)은 중간 점수 311.11점으로 2위, 이재근(수리고)은 296.87점으로 3위를 기록했다.

차준환은 2018 평창 동계 올림픽에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 올랐고, 2022 베이징 대회에선 자신의 기록을 넘어 5위를 기록했다. 이번 대회에서 올림픽 출전 티켓을 획득하면, 생애 세 번째 올림픽 무대를 밟는다.

이날 차준환의 연기는 완벽했다. 첫 과제인 쿼드러플 살코를 깔끔하게 뛰면서 기본점 9.70점과 수행점수(GOE) 3.33점을 챙겼고, 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프도 클린 처리했다.

플라잉 카멜 스핀은 최고 난도인 레벨 4로 연기했다. 가산점 10%가 붙는 후반부 연기도 흔들림이 없었다. 마지막 점프 과제 트리플 악셀을 완벽하게 뛴 뒤 체인지 풋 싯스핀(레벨4), 스텝시퀀스(레벨4), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)을 차례대로 연기했다.

경기를 마친 차준환은 중계방송사 인터뷰에서 “1차 선발전에선 (스케이트 문제로) 불안한 마음을 안고 경기에 임했는데, 이후 장비 교체를 하면서 편안한 마음을 가지려고 노력했다”며 “아직 적응 과정 중에 있으나 올림픽까지 시간이 남은 만큼 잘 극복하겠다”고 밝혔다.

이날 전체 2위에 오른 서민규와 3위 최하빈은 연령 제한에 걸려 올림픽에 출전하지 못한다. 두 선수는 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어선수권대회 출전권을 노린다.