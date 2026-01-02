[헤럴드경제=장연주 기자] 93살 나이에도 현역으로 활동중인 신경정신과 전문의 이시형 박사가 자신의 건강 비결을 밝혀 눈길을 끈다. 하루 세끼를 먹되 소식을 하고, 습관처럼 매일 운동을 하며 12시간 공복을 유지하는 것이 그 비결이다.

지난 1일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 국내 의학계 거장인 이시형 박사, 윤방부(84) 박사가 출연했다. 이들이 90대에도 현역으로 활약할 수 있는 비결은 뭘까.

이 박사는 “아침에 일어나면 체조와 스트레칭, 푸시업, 스쿼트, 스텝퍼를 밟아주고 가벼운 명상으로 마무리한다. 30~40분씩 매일 아침 한다”며 루틴으로 굳어진 운동 습관을 언급했다.

그는 이어 “저녁에는 우리 아파트 단지가 상당히 커서 세바퀴 돌면 30분 걸린다”며 “출장을 가더라도 이 정도는 어디서든 할 수 있으니 매일 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “제일 바꾸기 힘든 게 운동 습관”이라며 “좋은 운동이란 생활 자체를 운동으로 만드는 것이다. 그게 제일 건강하다”고 강조했다.

특히 이 박사는 40년 동안 감기에 걸리지 않았다고 밝혀 주변인들을 놀라게 했다.

그는 “어린 시절 6·25 전쟁을 겪으며 워낙 가난하게 자랐다”며 “열악한 환경 속에서 만들어진 강한 체질 덕분인 것 같다. 요즘은 영양 과잉이 문제”라고 말했다.

그러면서 그는 식습관에 대해 조언했다.

그는 하루 1.5식을 한다는 주우재에게 “하루에 한 만 먹는 것은 절대 추천하지 않는다”며 “나도 소식을 하는 편이지만 하루에 한 끼만 먹지는 않는다. 하루 세 끼를 먹되, 12시간 공복을 유지하라”고 조언했다.

실제로 이 박사는 오전 6시에 아침 식사를 하고, 저녁 식사를 일찍 마치는 루틴을 통해 자연스럽게 12시간 공복 상태를 유지하고 있다고 밝혔다.

특히 이날 방송에서 가장 화제를 모은 것은 이 박사의 남다른 ‘시민 의식’이었다.

그는 “75세 되던 해에 반사 신경이 둔해짐을 느끼고 운전면허증을 스스로 반납했다”며 “나뿐만 아니라 모두의 안전이 중요하기 때문”이라고 밝혀 감탄을 자아냈다.

면허 반납 후 지하철을 애용한다는 그는 만 65세 이상 ‘무임승차’ 대상임에도 불구하고 꼬박꼬박 요금을 지불한다고 고백했다.

그는 “나는 아직 현역이다. 아직은 나라에 빚을 지면 안된다고 생각해서 탈 때 꼭 돈을 내고 탄다”며 “지하철을 타도 경로석 근처에는 잘 안간다. 젊은이들이 나를 보고 비켜줄까 말까 고민하게 하면 곤란하지 않겠나”라고 덧붙였다.