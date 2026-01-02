[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 2일 병오년 새해를 맞아 국립영천호국원을 찾아 신년 참배를 진행하고 도청 화백당에서 ‘2026년 경북도의회 신년교례회에 이어 도의회 다목적실에서 2026년 경북도의회 시무식을 개최하며 새해 의정활동을 힘차게 출발했다.

이날 호국원 참배에는 박성만 의장을 비롯해 부의장, 상임위원장, 영천지역을 지역구로 둔 이만희 국회의원 및 도의원, 의회사무처 간부공무원 등이 참석해 국가를 위해 헌신한 호국영령과 순국선열의 숭고한 뜻을 기렸다.

이어 도청 화백당에서 열린 신년교례회에는 박성만 의장을 비롯한 도의원과 이철우 경북지사, 임종식 경북도교육감 및 안동시와 예천군을 지역구로 둔 김형동 국회의원을 비롯한 도내 주요 기관·단체장과 언론인 등 200여명이 참석했다.

또 도의회 다목적실에서 열린 시무식에는 의장단, 상임·예결위원장, 의회사무처 직원 등 100여명이 참석한 가운데 박성만 의장의 신년사와 최병준·배진석 부의장의 신년 덕담, 지난 1일자로 부임한 김진현 의회사무처장의 부임사와 직원 상호간의 신년인사 순으로 진행됐다.

참석자들은 새해를 맞아 흔들림 없는 의정 지원과 책임 행정을 통해 도민 신뢰에 부응하겠다는 각오를 함께 다졌다.

박성만 의장은 신년사를 통해 “2026년 병오년은 열정과 도전을 상징하는 붉은 말의 해“라며 ”이 기운이 도민 한 분 한 분의 삶과 경북도의 밝은 미래로 이어지길 바란다”고 밝혔다.

이어 “경북도의회는 도민의 뜻을 받드는 민의의 대표기관으로서 민생을 최우선에 둔 책임 있는 의정활동으로 도민의 기대에 부응하겠다”고 덧붙였다.