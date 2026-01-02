코스피 4309.63포인트로 거래 마감 새해 사상최고치 기록, 역사상 다섯번째

[헤럴드경제=신주희 기자] 새해 첫 거래일인 2일 코스피가 사상 처음으로 4300선을 돌파하며 또 한 번 최고치를 갈아치웠다. 코스피는 이날 전 거래일 대비 상승하며 4309.63포인트로 거래를 마쳤다.

코스피는 이날 장 개시와 동시에 사상 최고치인 4224.53포인트로 출발했다. 이는 종전 종가 기준 최고치였던 4221.87포인트(2025년 11월 3일)를 넘어선 수준이다. 이후 전기·전자 업종을 중심으로 매수세가 유입되면서 장 마감까지 상승 흐름을 유지했다.

수급 주체는 장중에 바뀌었다. 오전 11시 기준 개인투자자가 1483억원을 순매수한 반면 외국인은 481억원, 기관은 1109억원을 각각 순매도했다. 그러나 장 후반 들어 외국인 매수세가 유입되면서 양상이 전환됐다. 오후 3시30분 기준 누적으로는 외국인이 6447억원을 순매수했고, 개인은 4544억원 순매도, 기관은 2333억원 순매도를 기록했다.

새해 첫 거래일에 코스피가 사상 최고치를 경신한 것은 1983년 코스피 지수 발표 이후 이번이 다섯 번째다.

과거 사례를 보면 1988년 1월 4일에는 3저(저유가·저금리·저환율) 환경이, 2006년 1월 2일에는 적립식 펀드 열풍이, 2011년 1월 3일에는 미국의 양적완화에 따른 글로벌 유동성 확대가, 2021년 1월 4일에는 동학개미운동이 각각 주요 동인으로 작용했다. 이번에는 정부의 자본시장 활성화 정책과 함께 AI 기술 확산이 상승 배경으로 꼽힌다.

그런 가운데 국내 주식시장 대장주인 삼성전자 역시 무려 7.17% 급등한 12만8500원으로 장을 마쳤다. 지난달 30일 기록한 장중 사상 최고치(12만1200원)를 갈아치우며 ‘12만전자’를 회복한 것을 뛰어넘어 ‘13만전자’까지 눈앞에 둔 모양새다.

국내 시가총액 2위인 SK하이닉스도 3.99% 급등한 67만7000원으로 마감해 신고가를 경신했다.

이날 오후 3시30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 2.8원 오른 1441.8원을 나타냈다.

시장에서는 당분간 상승 분위기가 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. 한국거래소 관계자는 “정부의 자본시장 활성화 정책 지속, 글로벌 경기 회복, AI산업 발전 및 반도체 수출 호조에 따른 실적 개선 등에 따라 상승 분위기 지속 전망된다”고 설명했다. 다만 환율 변동성과 미국의 금리 인하 정책을 둘러싼 불확실성 등은 향후 변동성을 키울 수 있는 요인으로 지목됐다.