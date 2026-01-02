[헤럴드경제=채상우 기자] 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사건 피해자들을 대리하는 법무법인 지향은 김범석 쿠팡Inc 의장과 해롤드 로저스 쿠팡 대표 등 경영진을 위계에 의한 업무방해 혐의로 추가 고소했다고 2일 밝혔다.

지향은 이날 서울경찰청 사이버수사대에 제출한 고소장을 통해 김 의장과 로저스 대표가 각각 사과문과 국회 청문회 증언을 통해 허위 사실을 유포했다고 주장했다.

지향은 “쿠팡 경영진은 ‘모든 정보가 100% 회수돼 후속 피해 위험은 없다’는 허위 사실을 유포함으로써 피해자들이 보안 강화 업무를 할 필요가 없다고 믿게 만들었다”며 “이는 명백히 위계로 피해자들의 정당한 업무를 방해한 행위”라고 했다.

지향은 김 의장이 지난해 12월 29일 사과문을 통해 “정부와의 협력을 통해 유출된 고객 정보 100%를 모두 회수 완료했다”고 한 것과, 로저스 대표가 청문회 중 “유출범은 3000개 계정 (정보)만 저장했고, 이를 모두 회수했다”고 증언한 내용을 문제로 지적했다.

쿠팡이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공식 보고서에 “유출자는 약 3000개 계정의 제한된 고객 정보만 저장 후 모두 삭제했다”고 한 것도 국내외 투자자와 정보 유출 피해자를 기만한 것이라고 지향은 강조했다.

지향은 수사 기관이 신속하고 철저한 수사를 통해 쿠팡의 책임을 엄중히 물어야 한다고 촉구했다. 법무법인 지향의 이은우 변호사는 “쿠팡은 개인정보 유출을 ‘노출’로 표현해 시정명령을 받고 시정했는데, 이번에는 ‘유출 없음’이라고 기만해 피해자들을 위험에 빠뜨리고 있다”며 “유출된 정보의 정확한 범위를 명확하게 공개해 피해자들이 실질적인 예방 조치를 취할 수 있도록 해달라”고 했다.