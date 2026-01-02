“이미 수차례 입장 표명…계속 언급하는 건 안타까운 일”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 2일 당 안팎에서 제기되는 ‘계엄과의 절연’ 요구에 대해 “계엄에 대한 계속적인 입장 요구에는 다른 정치적 의도가 있다고 볼 수밖에 없다”며 불쾌감을 드러냈다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 열린 기자간담회에서 ‘이석연 국민통합위원장과의 면담, 충북 당원 교육에서 이미 수차례 계엄에 대한 입장을 밝힌 바 있다’는 취지로 말하며 이같이 밝혔다.

그는 “그런 입장에도 불구하고 당내에서 계속 우리 스스로 과거의 문제를 언급하는 것에 대해서는 안타까움이 있다”고 말했다.

장 대표는 “보수 정당이 두 번 연속 탄핵으로 정권을 잘 마무리하지 못한 데 대해, 그 과정에서 사회적 혼란과 국론 분열을 야기하고 국민들이 상처받은 부분에 대해서는 당연히 책임을 느낄 수밖에 없다”고 했다.

또 “헌재 결정에 대해서는 존중한다는 입장을 분명히 했고 계엄에 이르게 된 경위나 계엄의 결과로 나타난 새로운 사실들 때문에 헌재 결정이 달라질 수도 없다고 생각한다”고 덧붙였다.

장 대표는 “이재명 대통령이 대통합을 이야기하며 계속 계엄을 정치적으로 이용하려는 것은 통합에 반하는 것”이라며 “사법부 판단에 어떤 영향을 미치려고 하는 것은 바람직하지 않고 사회적 분열과 갈등만 야기할 뿐”이라고 강조했다.

그러면서 “다시 한번 말씀드리지만 여러 차례 계엄에 대한 입장을 밝혔고 그 입장을 바꾸려고 하거나 바꿀 생각이 없다”고 거듭 말했다.