최근 여론조사 두각…민주 ‘유력 서울시장 후보’

정원오 성동구청장, ‘매우 만족…’ 지난달 북토크

‘가장 존경하는 인물’ 질문에 DJ와 함께 데 클레르크 꼽아

“인종차별 철폐한 前 남아공 대통령…책임감 본받고 싶어”

정원오 서울 성동구청장이 지난달 19일 열린 ‘매우 만족, 정원오입니다’ 북토크에서 발언하고 있다. 박병국 기자
정원오 서울 성동구청장이 지난달 19일 열린 ‘매우 만족, 정원오입니다’ 북토크에서 발언하고 있다. 박병국 기자

[헤럴드경제=박병국 기자] 정원오 서울 성동구청장이 내년 서울시장 선거에서 더불어민주당 후보군 중 다크호스로 급부상하고 있다. 지난달 초 이재명 대통령의 언급 이후 올해 들어 발표된 각종 여론조사에서도 눈에 띄는 결과를 보여주고 있다.

정 구청장에 대해서는 아직도 알려지지 않은 게 많지 않은 것도 사실이다. 지난달 19일 열린 ‘매우 만족, 정원오입니다’ 북토크에서 나온 ‘소소한 질문’에 대한 답변을 일부 소개한다. 질의 응답은 시민들이 메모지를 통해 직접 묻고, 정 구청장이 이에 대해 답하는 형식으로 진행됐다.

먼저 ‘가장 존경하는 인물이 누구냐’는 질문이었다. 정 구청장은 “살아 있는 인물을 제외한다”고 말한뒤 “김대중 전 대통령(DJ·1924~2009)의 삶을 통째로 본받고 싶다. 또 한 분은 여러분들이 모르는 외국 분”이라며 DJ를 포함, 두 명을 꼽았다. 그가 “남아공”이라고 운을 떼자, 청중에서 “넬슨 만델라(1918~2013)”라는 목소리가 들렸지만 답변은 예상 밖이었다. 그가 뽑은 또 다른 인물은 남아프리카공화국의 백인 대통령 프레데리크 데 클레르크(1936~2021)였다. 데 클레르크는 역시 남아공 대통령이었던 만델라와 함께 1993년 노벨평화상을 공동 수상했다.

정 구청장은 데 클레르크르를 존경하는 인물로 꼽은 이유를 설명했다. “데 클레르크는 백인들의 지도자로 인종차별에 참여했다. 절대 다수 흑인을 탄압한 대통령이었다. 흑인의 저항이 일어나자 남아공 대통령으로 뭘 해야 되는지 고민했다. (상황을) 그대로 놔두면 엄청난 유혈 충돌이 일어날 수밖에 없어 고민하다가 만델라를 만나러 감옥에 가서 대화를 한다. 만델라와 두 번을 만나서 합의점을 찾았다.” 제7대 남아공 대통령이었던 데 클레르크는 현재까지 남아공의 마지막 백인 대통령이기도 하다. 그는 무기징역을 선고받고 1964년부터 수감돼 있던 만델라를 26년 만인 1990년 석방시켰다. 또 흑백분리 정책인 아파라트헤이트에 대해서도 이듬해인 1991년 폐지를 선언했다.

“(당시)남아공의 경제는 백인이 쥐고 있었다. 만델라의 당선 후 백인이 다 빠져나가버려면 경제가 망가지는 상황이었다. 데 클레르크는 질 것을 뻔히 알면서도 총선에 출마했고 졌다. 만델라가 승리를 해서 대통령이 되고 그는 부통령이 됐다. 부통령을 1년 정도 하다가 은퇴했다. 그 덕에 남아공은 유혈 충돌, 내전이 없었다. 남아공은 2010년 월드컵을 치르면서, 아프리카 안에서 제일 잘 사는 국가가 됐다. 저는 그 놀라운 헌신성과 책임감을 본받아야겠다고 생각했다. 데 클레르크는 인종차별에 참여해 안 좋게 생각하는 사람이 많지만, 그는 그런 것들을 극복해냈다. 오늘의 남아공이 되기까지 일등공신이 만델라라면, 이분이 두번째 공신 아닐까 한다.” 정 구청장은 데 클레르크를 ‘존경하는 인물’로 꼽은 이유에 대해 위와 같이 부연했다.

다음으로 이어진 “언제가 제일 행복하냐”는 질문. 그는 “주위에 있는 사람이 기쁠 때 제가 제일 행복하다”고 말했다.

‘대통령까지 하실 건가’는 질문도 있었다. 정 구청장이 질문을 읽자, 객석에서는 박수소리가 터져나왔다. 하지만 그는 이 질문에 대한 답을 끝내 하지 않았다. 좋아하는 음식을 묻는 질문에는 “단팥빵”을 꼽았다. 취미를 묻자 “걷는 걸 좋아한다. 그래서 살이 없다. 이게 다 행정에 도움이 됐다”고 답했다. ‘나의 라이벌’을 묻자 청중들 사이에서는 “오세훈(서울시장)”이라는 외침이 터져 나왔다. 정 구청장은 이에 대해서도 답하지 않았다. ‘테토남이냐 에겐남이냐’라는 질문에는 “헷갈린다”며 “테토남인줄 알았는데, 에겐남이더라”라고 말했다. 에겐남은 여성호르몬(에스트로겐)처럼 감성적이고 섬세하며 공감 능력이 뛰어난 남성이다. 테토남은 남성호르몬(테스토스테론)처럼 리더십 있고 직설적이며 주도적인 남성을 뜻한다.

정 구청장은 이 대통령이 지난달 8일 자신의 SNS(사회관계망서비스)에 “잘하기는 잘하나 보다”라고 정 구청장을 언급한 뒤 민주당의 유력한 서울시장 후보 중 한 명으로 떠올랐다. 정 구청장 스스로도 MBC ‘뉴스외전’에 나와 인지도 상승에 이 대통령이 공이 컸냐는 사회자 질문에 “그래서 상당히 회자됐던 것 같다”고 답했다.

새해를 앞두고 실시된 각종 여론조사에서도 주목되는 결과가 나오고 있다. 뉴스1이 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 지난달 26~27일 실시한 서울시장 선호도 조사(무선전화면접조사 100%로, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%포인트, 응답률 11.9%)에서 정 구청장은 24%, 오세훈 서울시장은 23%를 얻었다.

뉴시스가 에이스리서치에 의뢰해 지난달 28~29일 진행한 가상 양자대결 조사에서(무선 가상 번호 100% 방식 ARS 조사, 응답률 5.2% 표본오차는 95% 신뢰수준 ±3.5%포인트)에서 정 구청장은 40.9%, 오 시장은 40.4%였다. 결과가 반대인 여론조사도 있다.

중앙일보가 여론조사업체 케이스탯리서치에 의,해 지난달 28~30일 서울에 거주하는 만 18세 이상 800명을 대상으로 진행한 전화 면접 조사(응답률 9.4%, 표본오차는 95% 신뢰 수준 최대 ±3.5%포인트) 가상 양자 대결에서 오 시장은 37%, 정원오 구청장 34%의 지지율을 받았다. 이번 조사는 서울에서는 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 진행됐다. 여론조사와 관련된 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


cook@heraldcorp.com