2026 새마을금고중앙회 신년사

[헤럴드경제=정호원 기자] 부동산·건설 경기 침체에 따른 PF 부실로 건전성 위기를 겪은 새마을금고가 2026년 ‘건전성 중심의 리스크 관리’를 최우선 과제로 내세웠다.

김인 새마을금고중앙회장은 2일 서울 강남구 중앙회 본사에서 열린 시무식에서 “금융시장 변동성이 일상화된 시대에는 리스크 관리의 깊이가 곧 조직의 생존력”이라며 “중앙회는 경영 환경을 예의주시하고 각 금고 실정에 맞춘 경영 개선과 합리화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

이어 김 회장은 “내부통제 체계와 상시검사 시스템을 고도화해 금융사고 가능성을 낮추고 견고한 리스크 관리 체계를 완성하겠다”면서 “부실채권 정리와 가계여신 위주의 건전 대출 시장을 발굴해 자산 건전성 중심의 경영 기반을 확고히 다지겠다”고 강조했다.

수익성 개선을 위한 구체적인 복안도 제시했다. 김 회장은 “(가칭)미래먹거리연구소를 신설해 자회사 연계 사업 추진 및 사업 범위 확장 등으로 수익 구조를 다변화할 것”이라며 “이와 함께 농어촌 및 영세 금고를 위한 상생 기금 확대에도 나설 것”이라고 말했다.

상생 경영과 포용 금융 확대에 대해서는 “지자체와 협력해 저출생·고령화로 인한 지역 소멸 위기에 대응하고, 금융 취약계층 및 소외 지역을 위한 포용 금융을 확대해 정부의 ‘사회연대경제’ 기조에 앞장서겠다”고 덧붙였다.

김 회장은 디지털 전환과 관련해 “디지털 창구와 비대면 앱(App) 개선은 물론, AI 기반 업무 환경 및 인프라 구축을 통해 지역 맞춤형 금융 서비스를 고도화하겠다”고 밝혔다.