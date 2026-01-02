민주주의·인권·평화 정신 확산 공로 인정

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 주종섭 전라남도의원(민주당·여수6)이 김대중재단으로부터 공로상을 수상했다.

이번 수상은 주 의원이 전라남도의원으로 활동하며 김대중 대통령의 민주주의·인권·평화 정신을 계승·확산하는 데 기여한 공로를 인정받아 받게 됐다.

주 의원은 김대중재단 여수지회장으로 활동하며 지역 시민사회와의 연대를 강화하고, 김대중 대통령의 정치 철학과 역사적 의미를 지역 현장에서 실천해 온 점이 높이 평가됐다.

주 의원은 그동안 김대중평화회의 등 김대중재단 관련 활동에 적극 참여해 왔으며, 전라남도교육청에 ‘김대중 평화학교’ 운영의 필요성을 지속적으로 제기해 관련 예산 확보에 나서는 등 제도적 기반 마련에도 앞장서 왔다.

특히 2024년에는 흥국체육관에서 열린 ‘김대중 대통령 탄생 100주년 평화콘서트’ 준비위원장을 맡아 5000여 명의 시민이 참석한 대규모 행사를 성공적으로 이끌며 지역사회에 김대중 정신을 널리 알리는 데 기여했다.

주 의원은 김대중정치학교 제1기와 김대중지방자치학교 제1기 교육과정을 수료했으며, 지난해 7월에는 ‘김대중 대통령과 한국의 사회정책’ 학술서를 출판하고 출판기념회를 개최하는 등 학술적·교육적 활동도 꾸준히 이어오고 있다.

주 의원은 수상소감을 통해 “우리나라 최초의 노벨상 수상자인 고 김대중 대통령께서 남기신 민주주의와 인권, 평화의 가치는 여전히 현재진행형의 과제”라며 “이번 수상을 계기로 그 정신을 지역사회와 의정활동 속에서 더욱 성실히 실천해 나가겠다”고 밝혔다.