[헤럴드경제=나은정 기자] 마약 혐의로 구속된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨가 검찰에 넘겨졌다.

경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황씨를 2일 수원지검 안양지청에 송치했다.

황씨는 이날 오후 안양동안경찰서 유치장에서 나와 호송차를 타고 검찰청으로 이동했다. 그는 향후 서울구치소에 수용된 상태로 검찰 조사를 받게 될 전망이다.

황씨는 2023년 7월 서울 강남 일대에서 지인 2명에게 주사기로 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰 수사가 진행되자 같은 해 12월 태국으로 도피했으며, 여권이 무효화된 이후에는 캄보디아로 밀입국해 체류해온 것으로 전해졌다.

경찰은 최근 황씨 측이 자진 출석 의사를 밝히자 캄보디아 현지로 건너가 지난달 24일 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 황씨를 체포했다. 이후 26일 법원 영장실질심사를 거쳐 구속했다.

황씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 일부 연예 매체를 중심으로 해외 도피 과정에서 마약 유통 가담이나 성매매 알선 의혹이 제기되기도 했으나, 경찰 수사 결과 추가 혐의는 확인되지 않았다.

황씨는 남양유업 창업주의 외손녀이자 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 알려지며 과거 온라인상에서 이슈의 중심에 섰다.

앞서 그는 2015년 5~9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 집행유예 기간 중에도 다시 마약을 투약한 혐의로 재판에 넘겨져 2020년 징역 1년 8개월의 실형을 선고받은 바 있다.