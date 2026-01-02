[헤럴드경제=민성기 기자] 웹툰작가 겸 방송인 기안84가 최근 자신의 어머니를 위해 유기견 두 마리를 입양한 가운데, 새로운 가족 찾기홍보에 나섰다.

1일 한 유기견 보호소 계정에는 유기견 강아지의 새로운 가족을 찾는다는 입양글이 올라왔다. 특히 이 글에는 기안84가 강아지들을 안고 사진을 찍어 눈길을 끈다.

입양소 측은 “유기견들의 새로운 가족을 찾아요! 친구들이 좋은 주인 만날 수 있도록 널리 알려주세요. 입양 문의는 후레스로 문의 부탁 드립니다”라고 알렸다.

앞서 기안84는 13년을 함께 한 반려견을 떠나보내고 펫로스 증후군으로 힘들어하는 어머니에게 새 식구를 선물하기 위해 유기견들의 입양을 돕는 미용 학원을 찾았다.

당시 기안84는 아직 가족을 찾지 못한 유기견들과 사진을 찍겠다며 “저 친구들도 소설 계정에서 관심 받아야 데려갈 가능성이 높아지기 때문에”라고 말한 바 있다.

한편, 기안84가 입양한 두 마리 강아지는 어머니가 제주에서 키울 예정이다.