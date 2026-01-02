[해럴드경제=채상우 기자] 몸무게 600kg이 넘는 세계 최고 비만 남성이 신장 간염에 의한 합병증으로 사망했다.

1일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 후안 페드로 프랑코는 지난달 24일 신장 감염으로 인한 합병증으로 사망했다.

프랑코는 지난 2017년 체중 594.8㎏으로 기네스 세계기록에 ‘세계에서 가장 무거운 사람’으로 등재됐다. 최고 체중은 약 606㎏에 달했던

당시 그는 극심한 비만으로 스스로 움직일 수 없는 상태였으며 침대에 누워 지내야 했다. 당뇨병과 고혈압, 갑상선 기능 장애 등 여러 만성 질환도 함께 앓고 있었다.

이 때문에 프랑코는 건강 회복을 결심하고 식이요법과 수술 치료를 병행했다. 지중해식 식단을 엄격히 유지하는 한편, 위 소매 절제술과 위 우회술 등 두 차례의 비만 수술을 받았다.

의료진의 치료와 본인의 꾸준한 노력 끝에 그는 약 400㎏를 감량해 2020년 무렵 체중이 200~210㎏ 수준까지 줄었고, 수년 만에 스스로 걸을 수 있을 정도로 회복했다. 같은 해 코로나19에 감염돼 22일간 치료를 받았으나 이후 건강을 되찾기도 했다.

그러나 최근 신장 감염이 악화하면서 전신 합병증으로 번졌고, 결국 치료 중 숨졌다.

프랑코의 주치의인 호세 안토니오 카스탄에다 박사는 “프랑코의 사례는 내가 치료한 환자 가운데 가장 복잡한 경우 중 하나”라며 “결국 이번 합병증을 이겨내지는 못했지만 그는 극심한 비만과 싸우며 많은 사람들에게 영감을 줬다”고 이야기했다.