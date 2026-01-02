이혜훈 갑질 논란에 “인사 검증 시스템 붕괴” 통일교 특검 추천권 이견…“조정 어렵지 않아”

[헤럴드경제=정석준 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 2일 미국 정부가 정보통신망법 개정안을 우려한 것에 대해 “새해 벽두부터 대한민국 국격과 국익을 훼손하는 대참사가 일어났다”고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “미 국무부가 공식적으로 표현의 자유를 악화시키고 플랫폼 사업에 부정적인 영향을 미친다고 했다”며 “한미 통상 마찰이 다시 생길 수 있다는 경고”라고 말했다.

국민의힘은 해당 법안 개정안을 조속히 마련해 발의하겠다는 계획이다. 송 원내대표는 “전적으로 이재명 정권과 더불어민주당에 책임이 있다. 학계, 언론이 일제히 언론 입틀막법이라고 반대했음에도 불구하고 일방적으로 몰아붙였다”며 “법 시행까지 시간이 남았으니 위헌적인 개정안을 원복해야 한다”고 강조했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 ‘갑질 논란’에 대해서는 “또다시 터진 인사 참사다”라며 “정부의 인사검증 시스템이 완전히 붕괴됐다는 것”이라고 말했다.

민주당이 금품 수수 의혹을 받는 강선우 의원을 제명한 것에 대해서는 “또 소 잃고 외양간 고치기식의 징계쇼”라며 “소위 친명계 의원은 발 빠르게 징계쇼를 하는데 최민희 결혼식 금품수수 의혹, 장경태 성추행 의혹은 눈감아주는 정청래 대표의 이중성이 문제”라고 비판했다.

이어 “징계쇼로 넘어가지 말고 대규모 공천, 헌검 의혹에 수사를 자처해야 한다”며 “즉각 특검을 실시할 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.

통일교 특검에 대해서는 “이미 여야 간 합의된 사안”이라며 “양쪽이 낸 법안이 있기 때문에 조정한 대안을 법사위에서 의결해야 한다”고 설명했다. 쟁점 사안인 특검 추천권 협의는 “제3자 추천방식으로 하자는 건 같은 생각이니 그 부분만 다소 조정하는 것은 그리 어려운 일은 아니지 않겠나”라고 말했다.