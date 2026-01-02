인도, 세계 2위 담배 소비국…흡연자 1억명 가량 1000개비당 최대 13만6000원 물품세 물리기로

[헤럴드경제=이원율 기자]인도가 다음 달부터 공중보건 등을 위해 담배에 추가 과세를 붙인다.

2일 로이터통신과 인도 매체 메트로인디아 등에 따르면 인도 재무부는 다음 달 1일 자로 담배 개비의 길이에 따라 1000개 개비당 2050~8500루피(약 3만3000~13만6000원)의 물품세를 물리기로 했다고 전날 공지했다.

14억여명으로 세계 최다 인구대국인 인도 내 흡연자 1억여명이 담뱃값 인상에 직면하게 된 것이다.

인도 정부는 지난달 기존 상품·서비스세(GST) 28% 등에 추가해 물품세를 부과하는 내용의 새 법안을 승인한 바 있다.

인도에서는 담배에 대한 전체 세금이 2017년 7월 GST 도입 후 변화가 없었다.

현재 인도에서 담배에 물리는 전체 세금은 담배 소매가의 약 53% 수준이다. 이는 세계보건기구(WHO)가 흡연을 줄이기 위해 권고하는 담배 소매가 대비 세금 비율 75% 이상에 한참 미치지 못하는 숫자라고 로이터는 보도했다.

실제로 다른 나라들의 해당 비율을 보면 영국과 호주는 80~85%를 넘는다.

프랑스와 뉴질랜드, 일부 유럽연합(EU) 국가들 또한 75% 이상을 유지 중이다.

인도에서는 담뱃값 인상으로 ITC와 갓프레이필립스인디아와 같은 인도 담배제조업체들의 판매가 영향을 받을 것으로 예측된다.

인도는 세계 2위 담배 소비국이다.

여기에는 국내 최대 담배제조업체 ITC가 국내 담배시장의 약 75%를 차지하는 것으로 파악되고 있다.

인도에서는 흡연과 관련한 질병 치료 등에 연간 2조4000억 루피(약 38조4000억원)이 소요되는 것으로 알려졌다.

이와 맞물려 공중 보건과 세수 확충 등을 위한 담뱃세 인상 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

전세계적으로는 80여개국이 매년 담뱃세를 인상하고 있다. 인도에서도 GST 도입 이전에는 거의 매년 담뱃세가 상향 조정됐었다.

한편 최근 한국건강증진개별원에 따르면 지난 20년간 전세계 170개국에서 2600만명 이상 흡연자가 금연에 성공했다.

여기에는 담배의 위험에 국제사회가 공동으로 대응하기 위해 채택된 담배규제기본협약(WHO FCTC) 등이 역할을 한 것으로 알려져 있다.

지난해 기준 경제협력개발기구(OECD)의 평균 담배가격은 9869원이다.