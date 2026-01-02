[헤럴드경제=함영훈 기자] 2025년 1~11월 한국에 많이 여행온 나라·지역 순위는 중국(5,087,135), 일본(3,348,178), 대만(1,727,496), 미국(1,377,641), 필리핀(561,525) 순으로 빅5를 형성했다. 한국관광공사 관광통계 데이터랩 집계 결과이다.

2025년 12월 통계가 공식 발표되지는 않았지만, 같은해 10월보다 34만명, 11월보다 20만명 적은, 140만명이 방한한 것으로 추계되고 있는데, 이 정도만 오더라도 2025년 외래관광객 수는 1880만명에 달한다. 역대 최고(2019년)보다 130만명이 많다.

6~10위는 홍콩(554,910), 베트남(508,727), 싱가포르(335,582), 인도네시아(331,523), 태국(294,810) 순이었다.

11~20위는 말레시이아(285,282), 캐나다(264,145), 호주(239,587), 러시아(212,592), 인도(187,622), 프랑스(169,681), 독일(166,789), 영국(162,755), 몽골(153,515), 멕시코(80,914명)이다.

21~40위는 미얀마(78,397), 이탈리아(74,514), 우즈베키스탄(64,035), 카자흐스탄(61,719), 네덜란드(59,993), 튀르키예(57,777), 스페인(55,463), 폴란드(51,834), 캄보디아(47,353), 뉴질랜드(40,611), 브라질(38,623), 마카오(38,543), 사우디 등 걸프 6개국(GCC)(36,644), 스리랑카(27,741), 스위스(27,688), 방글라데시(24,139), 이스라엘(24,098), 스웨덴(22,781), 우크라이나(22,039), 벨기에(20,408)인 것으로 집계됐다.

코로나 직전인 2019년 1~11월 나라별 방문객수를 ‘100’이라고 할 때, 이에 비해 회복률이 높은 나라는 당시의 3~4배에 달하는 방한객 수를 기록한 멕시코(회복률 288.0), 폴란드(230.3), 스페인(200.7), 튀르키예(191.8)가 빅4를 형성했다. 최근 몇년 사이 한국과 급격히 친해졌음을 보여주는 나라이다.

멕시코는 직항편 취항과 한류 확대 및 역사적 동질감(맥족) 고증으로, 폴란드는 군사,경제,문화 등 전방위적 찰떡 공조체제의 심화로 방한객이 급증한 것으로 풀이된다.

스페인은 펜데믹때 상호교류의해를 보냈기에 억눌렀던 아쉬움을 엔데믹과 함께 폭발시키고 있고, 튀르키예는 펜데믹 기간 중 상고사-고대사 부터 이어진 인연의 끈에 대한 확인, 상호 역사적 동질감 때문에 한류붐과 함께 방한이 크게 늘어난 것으로 보인다.

제단·신전이 있거나 신성한 큰 산을 우리는 ‘태백’이라 부르고, 튀르키예와 멕시코는 ‘태배(태패)’라고 부른다. 튀르키예의 괴베클리태패 신전은 1만2500년전에 세워진 가장 오래된 제사터이다. 팬데믹 와중, 안방에 틀어박혀 관심있는 국가의 숱한 콘텐츠를 접하면서 모종의 끈으로 이어진 자신과의 연관성을 더 확인한 나라들이다.

코로나를 지나면서 한국에 대한 관심이 급격히 높아져 동북아시아 끝자락 그 먼거리를 찾아오는, 방한관광으로 이어진 나라들로는, 브라질(회복율 176.7), 싱가포르(164.6), 스위스(164.5), 네덜란드(163.6), 프랑스(163.1), 스리랑카(162.9), 이탈리아(161.1), 포르투갈(155.9), 호주(155.6), 남아공(148.9), 몽골(148.2), 이스라엘(148.2), 루마니아(148.2), 아일랜드(148.1), 벨기에(148.0), 방글라데시(147.6), 대만(147.6), 독일(147.0), 미국(142.5), 인도(140.9), 캐나다(138.9) 등을 빼 놓을수 없다.

물론 이들 방한객수 상위 국가 중 상당수는 여전히 한국 국민이 그곳에 가는 것 보다 한국에 오는 그나라 사람 수가 적다. 상호주의 관광외교가 필요한 나라들이 많다.

코로나때 스마트하고 똑똑한 나라끼리 신뢰기반 상호방문협약을 맺었던 싱가포르의 지속가능한 우정, 비(非)아시아 큰손으로 부상한 프랑스·호주·캐나다·독일인들의 방한, 범인도계(인도, 스리랑카, 방글라데시)의 한류 관심 증대, 전통 우방 미국, 대만의 우정어린 한국 러시 등이 눈에 띈다.

방문객 수 기준 상위 국가의 코로나 이전 호황기 대비 회복률은 중국 92.3, 일본 111.0, 대만 147.6, 미국 142.5, 필리핀 121.9, 홍콩 89.0, 베트남 97.3, 싱가포르 164.6, 인도네시아 133.2, 태국 57.2, 말레이시아 81.3, 러시아 67.2, 영국 120.6, 우즈베키스탄 77.3이다.

전체 방한객의 80.2%를 차지하는 아시아 지역에 회복률 100을 도달하지 못한 나라가 많고, 다른 대륙은 모두 코로나 이전 수준은 모두 넘었다.

중국인 비중이 2016년 47%에서 올해 1~11월 29%로 크게 낮아졌음에도 2025년 1880만명(잠정치)으로 기존 최고기록(2019년 1750만명)을 경신할 수 있었던 것은 이처럼 외래객 루트의 다변화가 성공을 거두었기 때문이다.

한편 11월 한달 동안엔 중국 방한객이 주춤하고 일본 관광객의 한국방문이 다시 강세를 보였다. 일본은 11월 한달간 36만2879명이 방한해, 중국(37만7866명)을 다시 바짝 따라붙었다. 대만은 15만8374명이 방한해, 4위인 미국(13만2651)과의 격차를 살짝 벌렸다.