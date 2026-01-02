- 5000억원 발행 목표, 월 30만원 구매 한도 10% 캐시백 제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 5일부터 지역화폐‘대전사랑카드’운영을 시작한다.

시는 올해 총 5000억원 규모 발행을 목표로, 월 30만원 구매 한도 내 10% 캐시백을 제공해 시민들이 일상생활에서 실질적인 소비 혜택을 체감할 수 있도록 할 계획이다.

특히 중단 없는 운영과 안정적인 제도 정착에 중점을 두고 지역경제 활성화를 도모한다는 방침이다.

앞서 대전시는 지난 2025년 421억원의 예산을 투입해 7월부터 대전사랑카드를 운영했으며, 월 50만원 구매 한도, 최대 13% 캐시백을 제공한 바 있다. 이를 통해 약 3500억원 규모의 발행 실적을 기록하며 소비 진작과 소상공인 매출 회복에 크게 기여했다.

또한 지난해 9월에는 지역사랑상품권 발행에 대한 국가 지원 의무화를 주요 내용으로 하는 관련 법 개정안이 국회를 통과했으며, 1월부터 시행 중이다.

대전시 박제화 경제국장은 “대전사랑카드는 시민에게는 실질적인 할인 혜택을 제공하고, 소상공인에게는 매출 증대로 이어지는 중요한 지역경제 활성화 수단”이라며 “2026년에도 중단 없는 대전사랑카드 운영을 통해 지역경제 회복에 최선을 다하겠다”고 말했다.