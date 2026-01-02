2026년 시무식서 3대 핵심 전략 제시 고객 최우선·미래 사업·역동적 문화 강조

[헤럴드경제=박성준 기자] KB손해보험이 내년 핵심 전략으로 ‘고객 최우선 경영’, ‘미래 지향적 사업 모델 구축’, ‘역동적 조직문화 확산’을 제시했다. 저성장 고착화와 금융시장 불확실성 속에서 위기를 기회로 전환하겠다는 구상이다.

구본욱 KB손보 사장은 2일 진행한 2026년 시무식에서 이같이 밝혔다.

구 사장은 “국내외 경기 둔화와 금융시장 변동성 확대, 새로운 회계·자본 체계 정착 등 녹록지 않은 환경 속에서도 장기·자동차보험 시장지위 개선과 전 채널 신규 매출 확대, 보험계약마진(CSM) 순증을 통한 안정적 미래 이익 기반을 확보했다”며 임직원 노고에 감사를 표했다.

이어 “올해는 저성장 고착화와 금융시장 불확실성 확대, 자본 규제 강화, 디지털 플랫폼 기업의 공세 등 그동안 경험하지 못했던 새로운 위기가 본격화되는 시기”라며 “위기를 기회로 전환하기 위한 준비된 대응을 실행해야 할 때”라고 강조했다.

구 사장은 첫 번째 전략인 ‘고객 최우선 경영’에 대해 “치열한 경쟁 환경일수록 고객 경험의 차별화가 곧 재무적 성과로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 한다”며 “윤리경영과 내부통제, 소비자보호는 고객 신뢰와 직결된 타협할 수 없는 절대 가치로, KB손보의 방식이 업계 표준이 될 수 있도록 실천해 나가겠다”고 말했다. 금융 소외 취약 계층을 위한 맞춤형 상품·서비스 개발과 본업 연계 사회적 책임 활동으로 ‘돌봄’과 ‘상생’의 가치도 실천한다는 방침이다.

두 번째로 ‘미래 지향적 사업 모델 구축’을 통해 외부 환경 변화에도 흔들리지 않는 성장 기반을 확보하기로 했다. 구 사장은 “안정적 자본 관리 기반의 질적 성장으로 전환하는 동시에, 전통적 보험 사업의 성장 한계를 돌파할 수 있는 과감한 사업 포트폴리오 전환으로 안정적 이익 기반 확보를 병행하겠다”고 말했다.

세 번째로 ‘역동적 조직문화 확산’을 당부했다. 구 사장은 “훌륭한 전략과 프로세스가 있어도 조직문화라는 엔진이 제대로 작동하지 않으면 성과로 이어질 수 없다”며 “관행을 깨는 도전과 실행이 일상화된 조직으로 변화해야 한다”라고 강조했다.

끝으로 “견고한 펀더멘털을 기반으로 준비한 과제들을 속도감 있게 실행함으로써 국내 대표 손해보험사라는 위상을 더욱 확고히 다져 나가자”며 “‘유지경성(有志竟成·뜻이 있으면 마침내 이룬다)’의 자세로 도전 위에 성장이 쌓이고, 성장이 다시 뚜렷한 성과로 이어지는 한 해를 함께 만들어 가자”고 당부했다.