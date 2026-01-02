‘본인 비판’ 할라우드 배우 조지 클루니 저격

[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 할리우드의 대표적 ‘반(反)트럼프’ 인사로 꼽히는 스타 배우 조지 클루니가 최근 프랑스 시민권을 취득한 일을 놓고 “좋은 뉴스(Good News)”라며 조롱조의 메시지를 올렸다.

트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “좋은 소식”이라며 “역사상 최악의 정치 예언자 두 명인 조지 클루니와 (그의 아내)아말 클루니가 공식적으로 프랑스 시민이 됐다”고 언급했다.

그러면서 프랑스는 이민 정책 실패에 따른 범죄 문제가 심각한 나라라고 주장했다.

트럼프 대통령은 클루니가 2024년 대선 과정 중 인지력 문제가 거론된 조 바이든 당시 대통령의 재선 도전 포기를 촉구해 결국 뜻을 관철했으며, 카멀라 해리스 당시 부통령(2024년 민주당 대선 후보)을 대체 후보로 지지한 사실도 거론했다.

트럼프 대통령은 “클루니는 (그가 출연한)극소수의 평범한 영화에서보다 정치에서 더 많은 지명도를 얻었다”며 “그는 전혀 영화스타가 아니다. 정치에서의 상식에 대해 끊임없이 불평한, 평범한 사람”이라고 질타했다.

할리우드에서 민주당 후보 대선자금 모금에 적극적으로 관여한 클루니는 2024년 9월 한 토크쇼에서 트럼프 대통령이 정치를 관두면 본인 또한 연기에만 전념하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령이 백악관에 복귀한 후인 지난해 3월에는 인터뷰 중 트럼프 대통령이 자유 언론을 탄압한다고 공개적으로 비판했다.

클루니 부부와 그들의 두 자녀는 최근 프랑스 국적을 취득했다.

클루니는 프랑스의 강력한 사생활 보호 제도에 매력을 느꼈기 때문이라고 했다. 다만 클루니는 미국, 프랑스 이중국적자이기에 미국 국적을 버리지는 않았다.

클루니는 최근 RTL 라디오에서 “여기는 아이들의 사진을 찍지 않는다. 학교 정문 뒤에 숨은 파파라치도 없는데, 그게 우리에게 가장 중요한 점”이라고 했다.

한편 클루니는 프랑스 국적을 얻기 전부터 여러 주거용 부동산을 사들이는 등 유럽과 인연을 맺었다.

그는 2021년 프랑스 남부의 와인 농장을 구입했다. 또, 이탈리아 코모 호수 지역의 부동산과 영국의 오랜 역사적 저택도 사들였다.

클루니 부부는 미국에서 뉴욕 아파트와 켄터키주 부동산도 여전히 갖고 있으나, 지난 10여년간 로스앤젤레스와 멕시코 소재 주택은 판 것으로 전해졌다.