“집권당 장관行? 아주 부자연스러운 일”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 조경태 국민의힘 의원은 2일 “국민의힘이 책임 정당, 민생 정당, 그리고 수권 정당으로 나아가게 하는 데 제가 역할이 있다면 거기에 충실하고자 한다”며 ‘해양수산부 장관 입각설’을 일축했다.

조 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “(여권으로부터) 제안이 오지 않았다”며 이같이 말했다.

그는 “정당 정치를 표방하는 나라이고, 그 정당 소속으로서 연정이라는 동의가 있다면 모르지만 그렇지 않은 상황에서 집권당 부처 장관으로 간다는 것은 아주 부자연스러운 일”이라고 했다.

조 의원은 부산시장 선거 출마 의사를 묻는 말에는 “국민들께서, 특히 우리 부산시민들께서 저에게 그런 역할을 하라고 명령하신다면 부산시민을 위해 그런 역할을 할 마음의 자세는 돼 있다”고 언급했다.

그는 “부산은 TK(대구·경북) 지역과는 달리 지역 색깔이 그렇게 짙지 않다. 그리고 더불어민주당 인사에 대한 높은 지지율은 아마도 집권 여당에 대해 기대하는 정서도 남아 있다고 보고 있다”며 “그런 점을 우리 당이 잘 읽어서 부산시민들께 조금 더 사랑받을 수 있는 대안 정당의 모습을 보여야 하지 않을까 생각한다”고 했다.