[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 컴백 소식을 알리자, 차트 역주행도 시작됐다.

2일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 지난 2022년 6월 발매한 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’에 수록된 ‘달려라 방탄’이 2일 오전 6시까지 브라질, 핀란드, 멕시코, 그리스 등 총 61개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 기록했다.

방탄소년단의 무수히 많은 곡 중 이 곡이 다시 차트에 진입한 것은 노래가 담은 메시지 때문이다. ‘달려라 방탄’은 서로를 격려하며 변함없이 달려가겠다는 다짐을 담은 곡이다. 방탄소년단의 패기와 팀워크는 물론 팀의 정체성을 가장 선명하게 보여주는 트랙 이다. 오는 3월 20일 신보를 발매하는 일곱 멤버와 같이 달리고자 하는 아미들의 마음이 이 곡의 역주행에도 담긴 것으로 보인다는 것이 소속사 측의 해석이다.

해외 유력 매체에서도 방탄소년단의 컴백은 초미의 관심사다. 미국 뉴욕타임스(The New York Times)는 최근 K-팝 산업을 조망한 기사에서 “방탄소년단의 부상과 지배력이 지난 10년 동안의 K-팝 인기에 큰 영향을 줬다. 이들은 음악적 재능과 성실함, 친근감으로 K-팝 홍보대사 역할을 완벽하게 해냈다”며 “팀의 새 앨범과 투어는 산업 전반에 다시 한번 활력을 불어넣는 결정적 계기가 될 것”이라는 기대감을 비쳤다.